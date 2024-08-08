7月为有记录以来第二热月份 2024年或为最热年份

（日内瓦综合电）气候数据显示，2024年越来越有可能成为有记录以来最热年份，全球近三分之一人口经历的炎热夜晚大幅增加。

欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局星期四（8月8日）发布的每月报告说，刚刚过去的7月是自1940年以来它的记录上全球第二热月份。虽然7月份终结了连续13个月的气温新高纪录，但仅比2023年7月全球平均地表气温16.91摄氏度略低0.04摄氏度；而且在7月22日和7月23日，全球经历了有记录以来最热的两天，日平均气温分别达到17.16摄氏度和17.15摄氏度。由于记录的差异非常微小，所以无法完全确定哪一天更热。

哥白尼气候变化服务局副局长伯吉斯说：“全球气候持续变暖的总体形势并没有改变……气候变化的破坏性影响在2023年前就已显现，并将持续至全球温室气体达到净零排放为止。”

报告指出，今年1月到7月，全球气温比1991年至2020年的平均水平高出0.70摄氏度。在今年剩余的月份，这一异常值得要大幅下降，2024年的气温才不会高过2023年，“这使得2024年成为有记录以来最热一年的可能性越来越大”。

2024年7月的气温比1850年至1900年期间7月的平均水平高出1.48摄氏度。当时，人们尚未开始使用化石燃料。此升幅导致数亿人遭受酷热折磨。

海洋温度也在7月达到有记录以来第二高，达20.88摄氏度，仅比去年7月低0.01摄氏度。这标志着连续15个月下滑的海洋高温回升。人类活动产生的二氧化碳，多达25%为海洋吸收。

因高温持续，巴基斯坦在7月间把约10万所学校的暑假延长两个星期。5月28日，人们在信德省雅各布阿巴德的一家冰厂购买冰块解暑。（法新社）

美国气候研究组织“气候中心”的分析报告则显示，人类活动造成气候变化，全球近三分之一人口经历的炎热夜晚大幅增加。过去10年，约有24亿人所经历的25摄氏度以上的夜晚，平均多了两个星期。

劳瑞德脑研究所首席科学家奥布拉多维奇告诉法新社：“夜间温度升高，尤其是在一年中最热的时候，会影响睡眠，并会降低身体从白天高温中恢复的能力。”

多项研究表明，夜间温度高于25摄氏度会降低睡眠质量和睡眠时间，增加中风、心血管疾病和死亡的风险。研究人员此前发现，老年人和低收入人群受到的影响尤为严重。

另据澳大利亚周四发布的研究报告，过去10年大堡礁周围水温达到了400年来最高，威胁珊瑚礁生存。

报告指出，由于人类活动的增加，从1960年至2024年，大堡礁周围水域的温度在1月到3月的年均升温幅度为每10年上升0.12摄氏度。自2016年以来，大堡礁的珊瑚在五个夏天因高温而白化。

报告指出，除非人类采取更紧迫的行动来控制气候变化，否则这一代人很可能会目睹大堡礁的消亡。