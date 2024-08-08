林肯号调往中东 西太平洋出现美航母空白期

（华盛顿讯）防务专家认为，美国国防部决定把林肯号航空母舰战斗群从亚洲调往中东，意味着在新航母于今年晚些时候到达日本之前，西太平洋将处于危险的航母空白期。

《日经亚洲》报道，退役水面舰艇军官、顾问公司Ferrybridge集团主席麦格拉斯受访时说，美国海军在西太平洋地区出现的航母缺口向中国传达了一个信息，即美国没有足够海军力量来满足需求。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院资深研究员许瑞麟指出，五角大楼认为当前西太平洋局势已经稳定下来，有此判断是因为菲律宾和中国上月就补给南中国海仁爱礁搁浅军舰达成临时安排后，该地区紧张局势有所缓解，此外台湾海峡和朝鲜半岛的局势“虽然依旧紧张，但至少受到控制”。

然而许瑞麟说，虽然西太平洋局势稳定，但如果亚太地区爆发全面武装冲突，美国在西太平洋的军事投射能力将因缺少航母打击群而受到影响。

美国国防部上周宣布，美军将向中东地区派遣更多战斗机和军舰，以应对哈马斯领导人遭暗杀后地区紧张形势升级及支援以色列。在西太平洋关岛附近活动的林肯号航母战斗群被令转战中东，接替罗斯福号航母战斗群。

美国海军目前拥有11艘航母，但许多正在进行维修或刚结束任务，仅有少数几艘处于待命状态。

下一个派往西太平洋的航母是华盛顿号，预计它将在秋天抵达日本横须贺港，接替结束在日本近九年前沿部署的里根号航母。

美国国会消息人士指出，航母短缺可能再度引发关于在地中海例如希腊、意大利、法国或西班牙派驻航母的辩论。

美国海军一般上监督欧亚大陆周边三大地区，即北大西洋和地中海的欧洲水域、北阿拉伯海和西太平洋。消息人士说，在地中海派驻航母将使美国较易于在该地区保持航母存在，同时也能在太平洋维持航母存在。

上世纪70年代初，美国曾试图在希腊派驻航母战斗群，但后来因希腊军事政变而取消。麦格拉斯说，拜登政府上台执政后，决心减少航母数量以及缩减美国海军在全球各地的存在，改而专注于西太平洋，然而计划赶不上变化，美国意识到航母是不可取代的。“我们的责任以及渴望在世界各地发挥影响力，大大超出了军队结构（的负担能力）。”