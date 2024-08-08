韩防长：研发核武器或破坏韩美联盟

（首尔路透电）韩国国防部长申源湜说，韩国若开始研发核武器，可能会破坏韩国与美国的联盟，并对金融市场造成冲击。

由于朝鲜迅速扩大核武与导弹能力，近几个月越来越多韩国官员和执政党成员主张韩国应研发核武器。此外，美国共和党总统候选人、前总统特朗普一再抱怨驻韩美军开销成本过高，主张撤出驻韩美军；随着他可能重返白宫，有关韩国是否应当建立自己的核武库来遏制朝鲜的争论进一步加剧。

不过，申源湜认为，发展本土核武库可能对韩国的外交地位和经济造成严重影响。他接受路透社专访时说：“韩美联盟将出现巨大裂痕，而如果我们退出核不扩散条约，将会面临各种后果，我们的金融市场将首当其冲。”

申源湜承认许多韩国人仍然对美国的“延伸威慑”，即美国的军事能力，尤其是其核力量心存疑虑，但他认为，韩美加强这种威慑力是应对朝鲜威胁的最简单、最有效以及最和平的方法。

申源湜说，中美之间日益加剧的战略对抗以及俄乌战争，导致后冷战格局彻底改变，韩国被推到动荡中心点的附近。“即使在东北亚，也有一些势力公开寻求通过武力改变现状，而我们身在最前线，直接受到影响。”

朝鲜两个月前与俄罗斯签署《全面战略伙伴关系条约》，当时韩国警告，如果俄罗斯向朝鲜提供先进的武器技术，韩国可能考虑向乌克兰提供致命武器。韩国至今的对乌援助仅限于人道主义和经济援助。

申源湜说，他对于俄朝两国的关注，聚焦在与洲际弹道导弹、核武器、防空武器、雷达、坦克和战斗机相关的任何技术转移。他指出，从去年至今年8月4日，朝鲜运送了1万2000多个集装箱到俄罗斯，这些集装箱足以装载大约560万个152毫米炮弹。