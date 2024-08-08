首尔为鼓励生育 引进菲律宾家政服务员

韩国首尔市最近引进了100名菲律宾家务护理人员，以鼓励生育并缓解因生育导致的女性劳动参与减少的问题。不过，这些菲籍护理人员的工资将按照韩国最低工资标准支付，每月达2000多新元，高工资引发了争议。

参加由韩国雇佣劳动部和首尔市政府联合推动的“外籍家政服务人员试点项目”的100名菲律宾护理人员星期二（8月6日）抵达仁川国际机场。

该项目最初由首尔市长吴世勋提议，他到新加坡考察后受到启发，希望借鉴新加坡以低工资雇用育儿保姆的制度。

6日抵达韩国的菲佣Glory（32岁）告诉韩媒：“我在菲律宾大学学了行销。我有家务管理师执照，想多了解韩国文化，所以来了这里。想赚多一点的钱，回国做生意，希望帮助家人，再继续读研究所。”

菲籍护理人员将接受160小时培训，为期四周，培训内容包括安全保健、基础生活常识，以及文化和韩语培训。她们将于9月3日开始提供家政服务，每周至少工作30小时，可工作到2025年2月。

据了解，截至8月6日，共有651户家庭提出申请，政府将优先满足单亲、多子女、双职工、孕妇家庭。

不过，这些外籍家政服务人员的薪酬问题，在韩国国内引发争议。

据了解，菲律宾护理人员的工资将按照韩国最低工资标准（2024年最低时薪为9860韩元）执行，包括四大社会保险在内，每天雇佣八小时的话，月薪为238万韩元（约2290新元）。虽然政府宣传“比民间服务便宜约20%”，但考虑到韩国三人家庭的中等收入为471万韩元，实际上要分出收入的一半来请人。

育有7岁女儿的金姓上班族妈妈（41岁）说：“如果请韩国或中国东北的朝鲜族阿姨，月薪是250万至400万韩元。虽然请菲佣比她们便宜，但我认为每月能够负担200多万韩元的人应该不多。”

韩国政府说，比韩国先实行该制度的新加坡和香港向外籍家政人员支付低于本国国民最低工资水平的工资。但新港让家政人员入住各家庭工作。但韩国在试点项目期间，菲籍家政人员将住在宿舍，以便适应新环境。

此外，舆论认为，家务护理人员通常是50至60多岁韩国妇女的重要工作岗位，外籍人员可能会逐渐占据本地家政市场，剥夺韩国人的工作机会。因此，这一措施是否能够有效地鼓励生育、减轻女性压力，还有待观察和评估。