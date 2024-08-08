日本宫崎县七级强震 一周内可能发生大地震

日本九州宫崎县星期四下午发生地震，强度为里特7.1级，震中位于日向滩，震源深度约30公里。日本气象厅及地震专家据此研判，日本南海海槽接下来一周有发生巨大地震的风险，当局于是对自关东至冲绳居民发出“南海大地震”预警。

新加坡时间星期四（8月8日）下午3时43分左右，日本南部九州大范围感测到最大7.1级的强震。在地震较强的宫崎县日南市，当地居民申述震感长约一分钟。日南市一些道路出现电缆下垂、交通灯损坏以及大石滚落的情况。

通往九州地区的新干线以及宫崎机场的航班都受影响。JR九州公司发布，九州新干线与西九州新干线紧急停驶。宫崎机场当局封锁机场，停掉所有航班、检查跑道。

日本气象当局除了向高知、爱媛、大分、宫崎和鹿儿岛各县发出海啸预警，晚间时分也首次发布“日本南海海槽地震临时情报——巨大地震预警”。

联合早报

日本南海海槽（Nankai Trough）是指本州骏河湾至九州以东海面的一道海沟，是菲律宾海板块和欧亚大陆板块的边界。

在星期四地震后，日本专家组成的评估小组判断，日本南海的板块出现一成破裂，此次震中地区发生大规模地震的可能性较平时有所增加。如果南海海槽发生最大地震，从关东到九州的广大地区将发生强烈震动，从关东到冲绳的太平洋沿岸预计会发生强烈海啸。

日本当局的大地震预警分为“大地震注意”和“大地震警告”两个级别。这次九州地震达到7.1级，当局于是发布“注意”信息，若震级为8或更高，则会发出“警告”信息。接下来，当局将持续关注和评估相关数据，不时提供相关信息并通报情况。

日本南海海槽沿线大约每100至150年就会发生一次大规模地震，上一次大地震大约于80年前发生。当局从2017年开始设南海海槽地震评估，早前的报告预估是在30年里发生大地震的可能性为七成。此次，专家根据世界各地的大地震发生实例估计，七天内同一地区再发生8级或以上地震的概率“大约是百分之一”。专家强调，比之前预计的概率高出许多倍。

专家报告也预估，强震会产生超过10米的大海啸，最坏的情况是死亡人数将超过32万人。

日本首相岸田文雄星期四晚发表谈话时指出，“这样的预警是希望大家做好日常防震工作，在地震发生时能及时进行撤离。”由于这样的大地震预警可能引发恐慌，当局因此也呼吁公众不要在社交媒体上传播虚假信息。