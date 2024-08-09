哈里斯和特朗普确定9月10日进行电视辩论

（华盛顿综合电）美国民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普确定将参加下个月由美国广播公司举办的电视辩论。

美国广播公司（ABC）星期四（8月8日）证实，哈里斯和特朗普将于9月10日在ABC进行辩论。这将是两人首次面对面较量。

一度拒绝与新竞选对手哈里斯辩论的特朗普甚至要求两人进行三场辩论。

特朗普周四在佛罗里达州海湖庄园召开的记者会上说，他已安排9月4日在福克斯新闻（Fox News），以及9月25日在美国全国广播公司（NBC）举办多两场电视辩论。

他告诉记者：“我希望她同意。我认为举行辩论非常重要。”

特朗普没有具体说明辩论安排细节，例如是否会有现场观众。

当天到底特律出席竞选集会的哈里斯在X平台贴文，指特朗普“终于同意兑现承诺”。她表明，期待9月10日在ABC主办的辩论中与特朗普交锋，这也是总统拜登和特朗普之前安排好的辩论日期。

不过哈里斯的竞选团队没有透露她是否会参加特朗普提议的另外两场辩论。

特朗普周四在海湖庄园的记者会长达一个多小时。面对来势汹汹的哈里斯，特朗普正力图夺回被她抢走的风头。

拜登7月21日宣布放弃竞选连任后，哈里斯才正式投入总统选战。自此之后，哈里斯获得党内许多支持、争取到创纪录的捐款，并抹去了特朗普在民调中领先的优势。

不过特朗普坚称，他并没有改变竞选策略，还批评哈里斯自开始竞选以来没有接受过媒体采访。“她无法接受采访，她几乎没有能力。”

哈里斯随后宣布，会在本月底前安排进行一次媒体采访。

民调显示哈里斯扩大领先优势

益普索（Ipsos）周四公布的一项全国性民意调查显示，哈里斯的支持率持续上升，目前以42%对37%，五个百分点的优势领先特朗普。

在益普索的另一项民调中，哈里斯在2020年选举结果最接近的七个州中，以42%对40%领先特朗普。这七个州为亚利桑那、佐治亚、密歇根、内华达、北卡罗来纳、宾夕法尼亚和威斯康星，民调并未公布个别州的具体调查结果。