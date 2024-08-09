以色列同意恢复加沙停火谈判

（加沙／华盛顿综合电）在国际调解方多次呼吁下，以色列星期四（8月8日）宣布同意恢复加沙停火谈判，并将在本月15日派出谈判代表团。

同天较早前，美国、卡塔尔和埃及发表联合声明，敦促以色列和哈马斯15日在多哈或开罗恢复谈判，“弥合所有剩余分歧并立即开始执行协议”。

他们指出，框架协议已摆在台面上，目前只须完成执行协议的细节，而且，调解方已准备提出最终的过渡方案以解决剩余悬而未决的问题。

以色列过后表明，同意派人参与谈判，以敲定实施框架协议的细节。

自从以色列和哈马斯去年10月7日爆发冲突至今，双方持续战斗，只在去年11月短暂停火一周。

拜登政府一名高级官员说，要落实框架协议，接下来仍有许多工作要做。官员也说，以色列接受恢复谈判，并否认以色列总理内坦亚胡在拖延谈判、阻挠达成协议的说法。

不过，以军周四继续对加沙地区展开轰炸，加沙城有两所学校遭袭，超过18人死亡。

哈马斯控制的民防机构指以色列蓄意攻击学校和民用设施，并说袭击还造成60人受伤，另有至少40人下落不明。以色列则指两所学校实际上是哈马斯的指挥中心。

伊朗代外长巴盖里说，以色列上星期在德黑兰杀害哈马斯领导人哈尼亚是犯下了“战略错误”。巴盖里指以色列意图将紧张局势、战争和冲突扩大到其他国家。

以色列至今没有承认刺杀哈尼亚，但伊朗和盟友已誓言要进行报复。回教合作组织（OIC）周三指以色列应为哈尼亚之死负全部责任，并称此次袭击严重侵犯伊朗主权。

以色列不甘示弱，誓言将铲除哈马斯新领导人辛瓦尔，内坦亚胡表明以方已为防御和进攻做好准备。以色列认为，辛瓦尔是去年10月哈马斯对以色列发动大规模袭击的主谋。

美国官员周四透露，美国已直接和间接向伊朗发出警告，若伊朗对以色列发动重大攻击，伊朗将面对严重后果，伊朗新政府和经济可能遭到毁灭性打击。

不过，美国有线电视新闻网（CNN）的分析文章指出，伊朗似乎考虑通过取消报复以色列，换取加沙停火计划。美国和西方情报官员透露，他们如今更担心黎巴嫩真主党而不是伊朗会自行对以色列采取报复行动。