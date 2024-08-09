两天连震后日本发大地震预警 岸田文雄取消中亚行

日本连续两天发生地震，继宫崎县星期四（8月8日）发生7.1级地震后，神奈川县星期五也发生了5.3级地震。

日本气象厅说，这是首都圈自2021年10月千叶县西北部发生5.9级地震以来，再次出现5级地震。震中位于神奈川西部，震源深度10公里。

东京市中心以及埼玉县有震感，记者所在的东京练马区在地震警报响起后，也出现了数秒的摇晃。

宫崎县地区发生7.1级地震后，气象局根据专家意见，发布了“南海海槽地震信息”，对在一周内可能发生巨大地震做出预警。不过，气象局否定神奈川县的地震与南海海槽地震有关。

日当局已将茨城县到冲绳县，包括内陆地区在内的29个都道府县、707个市町村列为防灾措施重点实施区。当局指出，这些地区可能在南海海槽特大地震发生时，出现6级以上的地震及3米高的海啸。当局促请居民做好防震准备，一旦发生地震就立即撤离。

为留守日本坐镇，原定于9日至12日访问哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦以及蒙古的日相岸田文雄决定取消访问。

他在记者会上说：“我们是第一次发布这样的预警，能了解这令公众感到焦虑。作为危机管理的最高责任者，我必须慎重应对，要留守坐镇确保日本各方做好防灾准备。”

报道称，岸田此举除了显示他对国家危机负责，也要借此告诉市民正视大地震预警。

救援人员星期五在日本西南部鹿儿岛县大崎镇一所倒塌的民宅展开救援。（路透社）

日本10日到18日放盂兰盆节长假，准备返乡度假的人不少。当局呼吁民众出行前先了解能避难的地点，并建议他们使用智能手机或收音机获取地震和海啸信息。另外，交通当局也为预防大地震造成列车损坏，下令前往关西地区的东海道新干线、特快列车和常规线路的列车减慢速度运行。

家在横滨、工作地点在东京的上班族山崎嘉娜担心说：“我之前就听说过南海海槽，当相关信息传出时，想的是2011年的三一一地震的情景。我的工作地点离家远，要是大地震来了，电车被叫停，恐怕就回不了家。”

在大地震预警后，日本不少人未雨绸缪，赶去超市买饮用水和干粮。在超市里拿了一些瓶装水的主妇说：“三一一后买的防灾袋里的干粮都已过期，趁着这一预警赶紧补货。”

不过，这次的大地震预警似乎未传到在日外国人耳里。多名定居日本的新加坡人受访时都不知道发生什么事。观光客更不用说，他们受询时大多说“不知道”。日本舆论指出，针对外国人的信息有缺口。