两天连震后日本发大地震预警 岸田文雄取消中亚行

日本连续两天发生地震，继宫崎县星期四（8月8日）发生7.1级地震后，神奈川县星期五也发生了5.3级地震。
日本气象厅说，这是首都圈自2021年10月千叶县西北部发生5.9级地震以来，再次出现5级地震。震中位于神奈川西部，震源深度10公里。
东京市中心以及埼玉县有震感，记者所在的东京练马区在地震警报响起后，也出现了数秒的摇晃。
宫崎县地区发生7.1级地震后，气象局根据专家意见，发布了“南海海槽地震信息”，对在一周内可能发生巨大地震做出预警。不过，气象局否定神奈川县的地震与南海海槽地震有关。
日当局已将茨城县到冲绳县，包括内陆地区在内的29个都道府县、707个市町村列为防灾措施重点实施区。当局指出，这些地区可能在南海海槽特大地震发生时，出现6级以上的地震及3米高的海啸。当局促请居民做好防震准备，一旦发生地震就立即撤离。
为留守日本坐镇，原定于9日至12日访问哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦以及蒙古的日相岸田文雄决定取消访问。
他在记者会上说：“我们是第一次发布这样的预警，能了解这令公众感到焦虑。作为危机管理的最高责任者，我必须慎重应对，要留守坐镇确保日本各方做好防灾准备。”
报道称，岸田此举除了显示他对国家危机负责，也要借此告诉市民正视大地震预警。
日本10日到18日放盂兰盆节长假，准备返乡度假的人不少。当局呼吁民众出行前先了解能避难的地点，并建议他们使用智能手机或收音机获取地震和海啸信息。另外，交通当局也为预防大地震造成列车损坏，下令前往关西地区的东海道新干线、特快列车和常规线路的列车减慢速度运行。
家在横滨、工作地点在东京的上班族山崎嘉娜担心说：“我之前就听说过南海海槽，当相关信息传出时，想的是2011年的三一一地震的情景。我的工作地点离家远，要是大地震来了，电车被叫停，恐怕就回不了家。”
在大地震预警后，日本不少人未雨绸缪，赶去超市买饮用水和干粮。在超市里拿了一些瓶装水的主妇说：“三一一后买的防灾袋里的干粮都已过期，趁着这一预警赶紧补货。”
不过，这次的大地震预警似乎未传到在日外国人耳里。多名定居日本的新加坡人受访时都不知道发生什么事。观光客更不用说，他们受询时大多说“不知道”。日本舆论指出，针对外国人的信息有缺口。