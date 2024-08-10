美国解除对沙特军售禁令

（华盛顿综合电）美国扭转了实施三年的政策，决定解除向沙特阿拉伯售卖攻击性武器的禁令。

美国国务院一名高官星期五（8月9日）证实，美国将解除对某些空对地弹药转移到沙特的禁令。官员说：“我们（美国）会根据常规武器转移政策，按具体情况处理有关的武器转移。”

一名国会助手透露，拜登政府本星期向国会通报了解除禁令的决定。消息来源说，美国对沙特的军售最早可能在下星期恢复。

美国法律规定，凡重大的国际军火交易必须经过国会议员审查批准才能敲定。近年来，民主党和共和党议员不时质疑是否有必要向沙特提供进攻性武器，理由包括沙特在也门的军事行动造成众多平民伤亡，以及沙特国内存在一系列人权问题。不过，自去年10月7日以哈冲突爆发和也门胡塞武装支持哈马斯对抗以色列后，这类反对声音有所减弱。

美国是在2021年暂停对沙特出售攻击性武器，以施压沙特不要介入也门内战。胡塞武装在2014年底将沙特支持的政府赶出也门首都萨那后，便一直与沙特领导的军事联盟交战。也门内战至今已经造成数十万人死亡。

不过，美国官员说，自2022年3月沙特与胡塞武装在联合国斡旋下达成停火协议以来，沙特没有在也门进行任何空袭，来自也门的跨境炮火基本上也停止了。

以哈冲突爆发后，美国与沙特的关系有所改善，华盛顿与利雅得更加密切合作，制定战后加沙计划。为了推动沙特与以色列实现关系正常化，拜登政府也与利雅得就一项防务协议和一项民用核合作协议展开磋商。

美国决定恢复对沙特的军售，正值中东区域局势升级之际。哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡，伊朗和黎巴嫩真主党誓言要对以色列进行报复，而胡塞武装持续不断在红海攻击与以色列有联系或开往以色列港口的商船。