孟加拉学生领袖要哈西娜回国受审

（达卡综合电）加入孟加拉临时政府的学生领袖纳西德说，前总理哈西娜若回返孟加拉，必须为她任内发生的杀戮事件接受审判，这是学生革命的诉求之一。

26岁的纳西德（Nahid Islam）指出，临时政府的首要任务之一是举行自由公正的选举，同时调查上届政府的腐败嫌疑。

在孟加拉执政多年的哈西娜，日前因反政府示威者向她的官邸挺进而逃往印度。

纳西德星期五（8月9日）接受路透社访问时说：“我很好奇她为什么出逃……我们要逮捕她，无论这是否通过正常司法程序或特别法庭进行，我们正在就此事进行讨论。”

纳西德目前在孟加拉临时政府担任电信与信息技术部长，这是他加入临时政府后首次接受媒体访问。他说，孟加拉下届大选必须在国家进行选举和宪法改革后举行，因此不清楚下次选举会在什么时候进行。他拒绝透露具体的时间表。

过去一个月，孟加拉爆发大规模反政府示威，以学生为首的示威者要哈西娜下台。安全部队强力镇压，造成至少300人死亡，包括许多大学生。

哈西娜出逃后，示威者开始追究镇压学生的警察和哈西娜执政时期委任的官员。孟加拉首席大法官和央行行长双双在星期六（10日）提交辞呈。数天前，四名副央行行长也因近400名员工抗议央行高层官员腐败而被迫辞职。

哈西娜儿子：母亲逃亡前未辞职

哈西娜的儿子兼顾问乔伊（Sajeeb Wazed）则透露，哈西娜在逃往印度前并未辞去总理职务。

乔伊周六早上在华盛顿接受路透社访问时说：“我的母亲没有正式辞职，当时她来不及这么做。她原本计划发表声明并提交辞呈，但示威者开始向总理官邸挺进，由于时间紧迫，我母亲甚至没有收拾行李。依照宪法，她仍然是孟加拉总理。”

乔伊指出，虽然总统在同军方首脑和反对派协商后解散了议会，但在总理没有正式辞职的情况下成立看守政府，可能会在法庭上面临挑战。

他还说，哈西娜领导的人民联盟将参加下次选举，并指选举必须在三个月内举行。“我有信心人民联盟会重回执政。如果不行，我们就成为反对党。这两个结果我们都能接受。”

乔伊也坚称，哈西娜没有做错任何事。“就因为她领导的政府有人做了非法的事，但这不代表是她下的指令，不代表我的母亲必须为此负责。”

