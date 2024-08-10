中东局势升温 美国为以色列提供35亿美元资金采购军备

（华盛顿／贝鲁特综合电） 中东局势升温之际，美国宣布将向以色列提供35亿美元（约46亿新元），用于购买美国的武器和军事装备。

美国国务院发言人星期五（8月9日）说，国务院前一天已向国会通报此事。这笔资金来自国会4月通过的140亿美元以色列补充资金法案拨款。

同一天，美国国务卿布林肯同以色列防长加兰特通电话时说，中东紧张局势升级不符合任何一方的利益，强调加沙必须停火，但他重申了美国对以色列安全的坚定承诺。

白宫国家安全委员会发言人柯比则说，拜登政府不会允许包括以色列国内的极端分子，使加沙停火谈判偏离轨道。

以色列财长斯莫特里赫日前称停火意味向哈马斯投降，因此须持续战斗，不应以人质交换囚犯。柯比指这样的言论是在误导以色列民众。

美方官员认为，以哈目前已来到最接近达成停火协议的时刻。柯比对记者说：“我们希望达成协议。我们相信这是可能做到的……但这须各方发挥一定的领导力，并做出一些妥协。”

法国总统马克龙星期五说，法国将全力支持斡旋以促成以哈战争结束。

马克龙在社媒平台X上发文说：“加沙的战争必须停止，每个人都必须清楚这一点。结束战斗对加沙人民、人质以及岌岌可危的区域稳定至关重要。”

美国、卡塔尔和埃及星期四（8日）共同呼吁以哈本月15日在多哈或开罗恢复谈判，以弥合所有剩余分歧，并立即开始落实协议。以色列随即表示愿意恢复和谈，并同意派出谈判代表团。

伊朗最高领袖下令严惩以色列

就在此时，伊朗方面放出消息，要为哈马斯领导人哈尼亚遇害报仇。

伊朗媒体星期五报道，伊朗革命卫队副指挥官法达维说，当局将执行最高领袖哈梅内伊的命令，要针对以色列在德黑兰暗杀哈尼亚一事严惩以色列。

在另一条战线上，以军星期五向黎巴嫩南部城市赛达（Sidon）发动空袭，再炸死哈马斯的一名指挥官。

哈马斯证实，指挥官哈吉（Samer al-Hajj）遭暗杀。以军指哈吉负责执行从黎巴嫩向以色列领土发动袭击和发射导弹，也负责招募和训练特工人员。

黎巴嫩国营国家通讯社称，这次无人机袭击也造成两个平民受伤。

一辆汽车星期五（8月9日）在黎巴嫩南部城市赛达遭空袭，起火燃烧。哈马斯称，遭暗杀的是哈马斯一名指挥官。（法新社）

以色列再炸加沙学校 声称是哈马斯指挥中心

以军在加沙地带的攻击行动也仍在持续。加沙民防机构星期六指以军袭击加沙市一所住满了难民的学校，造成至少90人死亡。巴勒斯坦官方媒体报道，攻击造成超过百人丧命，数十人受伤。以军则坚称所袭击的是哈马斯的一个指挥中心。

联合国巴勒斯坦被占领土问题特别报告员阿尔巴尼斯在社媒平台X上说，以色列正在利用欧美供应的武器，对巴勒斯坦人进行种族灭绝。

他在3月发布的一份报告已指出，有理由相信以色列在加沙战争中犯下“种族灭绝”行为。

根据以方统计，哈马斯去年10月7日大规模袭击以色列时造成1200人死亡，并劫持了约250名人质。加沙卫生部则报告，冲突爆发以来，加沙已有近4万名巴勒斯坦人死亡，多达230万人流离失所。