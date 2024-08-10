日本大地震预警引恐慌 民众囤粮旅客取消行程

日本当局发布预警，指未来一周可能发生巨大地震，引发民众恐慌，赶紧囤粮防灾。尤其是被圈入日本南海海槽地震范围的城镇居民，纷纷抢购瓶装水和杯面，部分商店已经断货。

日本宫崎县星期四（8月8日）发生7.1级地震后，地震专家警告日本南海海槽未来一周有发生巨大地震的风险。

据日本放送协会NHK报道，尽管当局强调人们可照常生活，但人们还是担忧不已。日本多个超市的水和包装米已售罄。

静冈市骏河区位于南海海槽地震范围内。当地一家超市摆放瓶装水的架子已空荡荡。除了水、杯面以及可用微波炉加热的包装米也都热销。日本一些商家已开始限量出售部分食品。

名古屋港南的一家家居中心星期五（9日）上午9点开业后的1小时内，约600瓶2升装的饮用水便售罄。用于防止家具翻倒的装置和便携式厕所也热卖。因为天气酷热，所以制冰器具的销量也非常好。

家住横滨的山崎嘉娜告诉《联合早报》：“人们都成箱的在买水，看到大家这么做，我自然也要囤货。”

日本专门研究危机管理的爱知县立大学教授清水信明在电视上呼吁日本民众冷静。他说：“不要着急，政府发布这一预警是要以之为契机，让人们为大地震做准备。”

日本主流媒体星期六（8月10日）开始调整论述，针对大地震发生的可能性并非很高进行报道。《朝日新闻》指出，1923年以来，与宫崎县此次同等震级的7级地震已发生7次，但都没有立即引发大地震。此次是因为距离上次的昭和时期南海大地震已过去约80年，专家研判震中地区似乎已积累了应力，所以必须注意。

日本当局星期五特别针对可能遭遇海啸的临海岛屿召开防灾会议。当局尤其关注靠近伊豆半岛的离岛“新岛村”。如果发生大地震，新岛村可能出现28米高海啸。由于岛民很多已高龄，当局将加紧派员逐户访问，指导防灾。

日本政府也已指示离岛的酒店必须为游客制定疏散程序，以及准备充足的手机充电器。

大地震的预警让许多游客却步。高知市每年8月举行的夜来节都会客满，但当地旅馆和酒店这两天接到不少取消电话。日本老字号旅馆“山水园”也申诉已有500个客房预定被取消。