人工智能代写论文　学术期刊质量降低频出错

（巴黎法新电）本应收录各领域顶尖研究报告的学术期刊，相继被发现刊登人工智能（AI）生成的低质量论文和虚假图像。

今年初，学术期刊《细胞与发育生物学前沿》（Frontiers in Cell and Developmental Biology）刊登的一篇论文配有一张AI生成插图，插图中的老鼠生殖器异常巨大，引发热议和批评，出版方后来撤下论文。

上个月被撤回的另一篇论文，则附上由AI生成、有多个关节的腿骨图像，被指不像腿反而更像手。

伦敦大学学院一名图书管理员格雷，根据AI聊天机器人ChatGPT生成文章偏好的用词，搜查了数百万篇论文后，判断2023年有至少6万篇论文使用了AI，占全年总数的1%以上。他预计，今年的数量还会显著增加。

美国非盈利组织“撤稿观察”（Retraction Watch）则指出，去年有超过1万3000多篇论文被撤下，是至今最多的。组织联合创始人欧兰斯基说，AI工具让科学出版界和学术界的不良分子把垃圾论文“产业化”，导致垃圾论文进一步泛滥。

荷兰研究员比克说，所有研究论文中，据信有约2%是由大量生产质量极差、剽窃或伪造论文的论文工厂所发表，而AI的启用使这一比率呈爆炸性增长。

除了论文工厂，面对出版压力的学者们为了增加产出提升绩效，也纷纷借助AI写论文，促成了恶性循环。

滥用AI的例子层出不穷，美国杨百翰大学生物信息学教授佩恩近日透露，他今年3月被要求对一份论文进行同行评审，结果发现论文剽窃了他已发表过的研究，只不过经由ChatGPT改变了词句。

比克说，滥用AI导致论文出现更多错误和抄袭行为，这可能使社会大众逐渐对科学研究失去信任。