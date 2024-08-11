纽时民调：哈里斯三战场州微幅领先特朗普

（华盛顿综合电）最新民意调查结果显示，美国民主党候选人、副总统哈里斯在三个战场州领先共和党对手、前总统特朗普四个百分点。

根据《纽约时报》和锡耶纳学院于8月5日至9日对1973名登记选民进行的民调，哈里斯在威斯康星州、宾夕法尼亚州和密歇根州的支持率均达到50%，高于特朗普的46%。

不过，哈里斯的领先优势仍在民调的平均4.5个百分点误差之内。

尽管如此，这次民调与之前的民调相比，仍显示这些州发生了变化；近一年来，这些州的民调显示特朗普的支持率要么与民主党总统拜登持平，要么略微领先。拜登上个月退选，转而支持哈里斯竞选总统。

不过纽时民调也显示，在谁能更好治理经济方面，特朗普继续保持优势，在威州和宾州以52％对46％，和在密州以51％对45％领先哈里斯。

选民也更信赖特朗普处理移民问题，但哈里斯在民主和堕胎权问题上领先。

特朗普竞选团队质疑民调调查方式

特朗普竞选团队发声明质疑这项民调的调查方式，称在2020年大选前，纽时和锡耶纳学院的调查低估了特朗普在这三州的支持率。团队也暗示，这项民调的“明显意图和目的是抑制对特朗普的支持”。

哈里斯星期六（8月10日）在内华达州向支持者讲话时说，她支持取消小费税。这个立场与特朗普类似。特朗普随即指责哈里斯窃取了他的政策提案。

特朗普在他的Truth Social平台上说：“哈里斯的‘蜜月’期即将结束……她刚抄袭了我的小费不征税政策，不同之处在于，她不会付诸实现，她只是为了政治目的而这样说。”

哈里斯竞选团队说，她的提议需要国会立法通过。

周六早些时候，哈里斯在亚利桑那州受访时说，如果当选，她会尊重美国联邦储备局的独立地位，不干预其决策，明显和特朗普划清界线。她也预告不久后将公布经济议程的纲要。

特朗普长期以来对于行政部门没能对利率政策有更多影响力表示不满。他在周四的记者会上批评美联储主席鲍威尔调整利率的时机“有点太早了，有点太晚了”。他还说自己“赚了很多钱……非常成功”，并认为自己“在很多情况下比美联储成员或主席拥有更好的直觉”。

共和党总统候选人特朗普星期五（8月9日）在蒙大拿州举行竞选集会。（法新社）

特朗普周六称，接获微软公司通知，他的一个竞选网站遭到伊朗政府的黑客攻击，但称黑客只能取得公开信息。特朗普发贴称：“伊朗和其他国家不择手段，因为我们的政府软弱无能，但这不会太久。”

美国政治新闻网站Politico最先报道了此次黑客攻击事件，并称从7月开始从一个匿名账户收到包含特朗普竞选团队内部文件的电子邮件，其中包括特朗普副手万斯的档案。

在这同时，美国歌坛天后席琳迪翁（Celine Dion）及所属唱片公司发布声明，指特朗普未经授权，在周五蒙他拿州竞选群众大会上盗用她1997年为电影《铁达尼号》主唱的主题曲《我心永恒》（The Heart Will Go On）的歌曲和视频。

特朗普在2017年总统就职庆典中曾邀席琳迪翁献唱但被拒。

席琳迪翁在巴黎奥运开幕礼上难得献声，名声再起。特朗普竞选团队未经准许蹭她的热度，结果引来社交平台上许多嘲笑他的留言，把哈里斯成为民主党总统候选人后特朗普选情开始滑落，同电影中铁达尼号最终沉没相提并论。