英国掀起反种族示威 首相斯塔默已取消假期应对局势

大批民众星期六（8月10日）在伦敦改革英国政党总部外，举着反种族主义标语，参加“停止极右翼”示威活动。（法新社）

（伦敦综合电）英国反种族主义示威蔓延到全国各地，英国首相斯塔默已取消预定假期，坐镇首相府应对局势。

英格兰西北部南港7月29日发生持刀袭击案后，引发极右翼在各地发起大规模的反移民暴力骚乱事件。一座回教堂星期六（8月10日）凌晨被扔汽油弹，也被涂鸦写上种族主义字眼。

北爱尔兰警察局总督哈钦森说：“这起事件被视为种族仇恨犯罪，我想向实施这种行为的人发出强烈信号，这是不能容忍的。”

极右翼煽动的骚扰持续不断，激起反民族主义者的强烈不满，目前反抗议者的人数远远超过反移民示威者。

据社交媒体流传的视频截图显示，北爱尔兰伦敦德里星期六（8月10日）发生冲突，抗议者向警察投掷燃烧瓶。（路透社）

星期六，数千名反种族主义示威者在伦敦、苏格兰格拉斯哥、北爱尔兰贝尔法斯特，以及曼彻斯特等地进行示威，所幸没有与反移民煽动者发生暴力冲突。星期三（7日）也发生类似情况，不少民众参加由“反对种族主义”倡导组织的集会。

在伦敦，数千人也聚集在英国脱欧倡导者法拉奇的英国改革党办公室外，他们指责法拉奇和其他极右翼人物通过反移民言论和阴谋论助长了骚乱。

据唐宁街消息人士称，英国首相斯塔默取消下周原定的假期，以专注应对骚乱。

自骚乱爆发以来，已有741人被捕，至少302人被提控。

警方说，逮捕行动可能会持续数月，同时加紧追捕大规模传播仇恨和煽动暴力的网络罪犯和网红。根据最严重的骚乱罪名，罪成可能面临长达10年监禁。

7月29日，一名17岁少年持刀袭击南港一家瑜伽和舞蹈坊正主办以流行乐巨星泰勒丝（Taylor Swift）为主题的儿童舞蹈坊，导致三名女童死亡，以及10人受伤。事发后，有人在网上散播不实消息，称凶手是回教徒移民，造成强烈的反回教徒和反移民情绪。