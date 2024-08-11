乌克兰承认攻入俄边境 两军在库州持续交战

（基辅／莫斯科综合电）乌克兰总统泽连斯基星期六说，乌军已把战争推入侵略者领土，首次承认乌军对俄罗斯西部边境的库尔斯克州发动了进攻。目前，两军仍在库州激烈交战。

泽连斯基在星期六（8月10日）晚的全国讲话中说：“今天，我收到乌军总司令瑟尔斯基的几份报告，内容是关于前线以及我们把战争推入侵略者领土的行动。 乌克兰正在证明，它能够伸张正义，并确保对侵略者施加所需的压力。”

乌军自星期二（6日）对库尔斯克州发起进攻，是数月来对俄罗斯领土发动的最大攻势。俄国防部星期六说，俄军坦克已布好阵势向乌军开火，俄军使用炮火和空袭，阻止乌军深入俄境内。俄罗斯也在库尔斯克与毗邻的别尔哥罗德和布良斯克三州展开了反恐行动，以回应乌克兰“前所未有破坏局势稳定的企图”。

据俄罗斯军事博客说，俄罗斯派兵增援边境后，局势已经稳定，但乌军同时也在迅速集结军队，两军正在深入库州最多20公里处交战。

俄罗斯国防部星期天（11日）说，俄军夜间在库尔斯克州摧毁了14架乌克兰无人机与四枚托奇卡-U（Tochka-U）战术导弹，另有18架无人机在乌克兰经常攻击的其他俄罗斯地区被击落。

库州官员星期天说，一枚被摧毁的乌克兰导弹残骸当天击中库州首府库尔斯克市一栋九层高的住宅楼，造成至少13人受伤，其中两人伤势严重。库州代理州长斯米尔诺夫指责乌克兰对俄平民发动阴险攻击，并下令加快疏散平民的工作。截至星期六，俄罗斯已从边境疏散超过7万6000人。

乌克兰则说，俄军星期天空袭基辅州，导致一名35岁男子和他的四岁儿子丧命。泽连斯基办公室主任叶尔马克过后在Telegram称：“俄罗斯在继续杀人。摧毁俄军事基础社会是必要的，因为敌人不接受其他论点。”

俄乌双方都否认刻意攻击公民。俄罗斯人权事务专员莫斯卡利科娃星期天说，她已要求联合国谴责乌克兰在库尔斯克州的行动，并采取措施来防止大规模侵犯人权的行为。

另一方面，俄罗斯盟友白罗斯在指责乌克兰无人机侵犯它的领空后，于星期六向与乌克兰接壤的边境地区增兵。

白罗斯总统卢卡申科说，白罗斯武装部队星期五在与俄罗斯接壤的莫吉廖夫州，击落约12架乌克兰无人机。他表明，白罗斯将对任何挑衅做出回应。

白罗斯外交部就此事召见了乌克兰驻白临时代办并递交抗议照会，要求乌方采取措施确保这类事件不再重演，否则白罗斯将重新评估基辅外交机构是否还适合留在明斯克。

白罗斯外交部在一份声明中指责乌方行为使局势急剧升级，并试图把白罗斯卷入冲突。声明警告，若冲突扩大，战火将席卷整个地区，包括欧盟国家。

另据法新社引述一名乌克兰高级安全官员报道，乌军为此次行动派出数千人，目的是分薄俄军兵力、造成最大损失，并破坏俄罗斯稳定。这名官员称，此次行动大大提升了乌克兰的士气。他也表明，乌克兰将在行动中严格遵守国际人道法。

法新社访问的莫斯科市民大多支持政府采取强硬行动，来回应乌军的跨境攻势。不过，也有少数人对当局未能防止敌人入侵，且迟迟未能击退乌军感到不满。

一名35岁女市民说：“一些电视新闻报道称一切正常，敌人也已经被制止了。但当地人——我们有亲戚住在库州——说情况不是这样的，这是我们的耻辱。”