澳洲社会闻人要求禁止赌博广告

（悉尼法新电）澳大利亚人均赌博损失额位居世界前列，60多名社会闻人致函总理阿尔巴尼斯和反对党领袖，要求全面禁止赌博广告。

在当地，电视、广播和广告牌上到处都是赌博广告，许多酒吧也安装老虎机，助长赌博风气。据估计，澳洲每年的赌博损失高达250亿澳元（约218亿新元），创下全球人均记录。

即使在2020年至2021年因冠病疫情关闭许多酒吧、俱乐部和赌场，政府统计数据仍显示赌博损失超过240亿澳元。

为此，超过60名前政治、工会、体育和宗教领袖等社会闻人致函阿尔巴尼斯和反对党领袖，内容提及“澳洲的赌博广告已经失控，免费在电视和广播中播放的赌博广告，一年内已达100万个。”

他们敦促阿尔巴尼斯领导的工党政府和保守党反对派同意在三年内取缔所有赌博广告，以符合去年赌博危害报告的建议。

澳洲前总理霍华德是签署人之一。他说：“许多澳洲人对屏幕上赌博广告的泛滥，以及赌博造成的损失不断增加感到震惊……我认为赌博损失对整个社区造成巨大伤害。”

澳洲媒体称，政府预计将在数周内宣布拟议的立法，可能选择限制广告，而不是全面禁止广告。

澳洲赌博改革联盟负责人多马说：“全面禁止所有赌博广告对于阻止赌博公司针对我们的孩子至关重要。仅限制广告或仅限社交媒体的全面禁令都将是既得利益者的胜利，并使国人面临重大伤害。”

阿尔巴尼斯上周说，政府已经与“利益相关者”接触，致力于将赌博危害降至最低，但拒绝透露是否计划实施广告禁令。