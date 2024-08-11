巴西空难62遇难者遗体寻获

（维涅杜法新电）巴西坠机事件62名遇难者遗体已寻获，专家开始检查飞机黑箱。航空公司说，飞机在出事前一天刚接受例常维修，但专家认为机翼积雪可能是出事原因。

这架由VoePass航空公司运营的ATR72-500型涡轮螺旋桨客机，原定从巴拉那州南部飞往圣保罗瓜鲁柳斯国际机场，但星期五（8月9日）下午1时30分（新加坡时间10日零时30分）在距圣保罗市约80公里的维涅杜市（Vinhedo）坠毁。

当局星期六（10日）共找到62具（34男28女）遗骸，并已移送至圣保罗太平间确认身份。维涅多市长帕切科称，当局已通过指纹识别机长和副驾驶。

巴西航空事故调查和预防中心（CENIPA）负责人莫雷诺说，专家已开始分析从飞机残骸中找到的两个黑箱，里头装有机舱对话和飞行数据。巴西空军说，计划在约30天内发布初步调查报告。

航空公司称，机组人员“从未通报紧急情况，也未遇到恶劣天气条件。”

该公司运营总监莫拉说，飞机在事故发生前晚进行了例行维修，没有发现“技术问题”。不过，专家认为飞机机翼结冰可能是事故原因。

航班追踪数据显示，该飞机在1分钟内急坠1万7000英尺（5180米）。目击者拍摄的视频显示，该飞机在空中旋转后垂直坠落，在一处民宅小区附近冒起浓烟。

这是巴西史上最严重的航空事故之一，巴西总统卢拉宣布全国哀悼三天。