伊朗举行军事演习提高战备状态

（加沙综合电）中东局势紧张之际，伊朗宣布在伊拉克边境地区举行军事演习，以色列则因向加沙市发射导弹炸死百人而遭受国际谴责。

伊朗官方通讯星期天说，伊朗精锐革命卫队从周五（8月9日）开始，在靠近伊拉克边境的西部省份克尔曼沙赫（Kermanshah）进行演习，以提高该地区部队的战备状态。演习将持续到周二。

伊朗早前誓言，要为7月31日在德黑兰被杀的哈马斯领导人哈尼亚报仇。伊朗及其盟友认定以色列是暗杀行动的幕后黑手，以色列未承认也未否认。

伊朗支持的真主党周六声称，出动了载有爆炸物的无人机对色列北部军事基地发动袭击，以报复以军周五在黎巴嫩南部的赛达市（Sidon）杀死了一名哈马斯指挥官。

控制加沙地带的哈马斯当局估计，大约100人在以军周六对加沙市发动的导弹袭击中丧命。哈马斯谴责这次袭击是“危险的升级”。

以军辩称目标是藏身在一所学校和临近回教堂里的哈马斯司令部和控制中心，至少19名哈马斯和回教圣战组织分子被歼灭。但加沙当局说，死者包括在学校内避难的妇孺。

美国副总统哈里斯谴责以色列造成平民死伤，但重申以色列有权追击哈马斯恐怖分子。

哈里斯周六在美国西部为11月的总统选举拉票时对记者说：“再一次，太多平民被杀。我们需要达成一项人质协议，我们需要达成停火协议。必须现在达成。”

白宫国家安全委员会发言人萨维特发声明说，美国正在向以色列了解有关此次袭击的更多细节。

欧盟外交专员博雷利在X平台上发文说，他对加沙人避难的学校遇袭感到震惊。“过去几周至少有10所学校成为袭击目标，这些屠杀是没有道理的。”

正在为加沙停火斡旋的卡塔尔外交部称，这是“针对手无寸铁的平民的残酷犯罪”。另一斡旋方土耳其说，此次袭击表明以色列总理内坦亚胡胡政府“意图破坏永久停火谈判”。

以军周六晚扩大了加沙南部汗尤尼斯的疏散令，迫使数万名巴勒斯坦人在黑夜笼罩和炮火声中再次收拾东西逃命。疏散令涵盖汗尤尼斯中部、东部和西部地区，是这场长达10个月的冲突中最大规模的疏散令之一

联合国巴勒斯坦难民机构近东救济工程处负责人拉扎里尼说，加沙人已无处可去。“有些人只能带上孩子，有些人把一生都装在一个小袋子里。他们要去的地方人满为患，避难所已经挤满了人。他们失去了一切，也需要一切。”

逃难者之一、28岁的扎基·穆罕默德说：“我们已经筋疲力尽了。这是我和家人第10次被迫离开避难所。人们带着他们的财物、他们的孩子、他们的希望和恐惧，奔向未知的地方，因为没有安全的地方。”