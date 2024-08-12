全球青年失业率创15年新低

（日内瓦／苏黎世综合电）全球青年在2023年的失业率创下15年来的新低，下降趋势或持续到2025年。但并非所有地区都已从冠病疫情造成的低迷中恢复，仍有不少来自新兴和发展中经济体的青年因找不到合适的工作陷入焦虑。

国际劳工组织星期一（8月12日）发表的《2024年全球青年就业趋势》报告显示，全球青年的失业率在2023年下降至13%，共有约6490万名15岁到24岁的青年失业，是本世纪初以来的最低水平。展望今明两年，青年失业率预计将进一步下降至12.8%。

国际劳工组织说，冠病疫情后的经济增长刺激了市场对青年劳动力的需求，使多数地区的青年失业率在去年降至疫前水平或更低。然而，来自阿拉伯国家、东亚、东南亚和太平洋地区的青年却依旧很难找到合适的工作，这些地区去年的青年失业率仍高于2019年。

报告指出，太多年轻人如今是不升学、不就业也不在接受培训的“尼特族”（NEET，即not in employment, education or training的缩写），在新兴和发展中经济体难以获得体面的工作机会。数据显示，去年有20.4%的青年人成为尼特族，其中三分之二是女性。

除了找不到体面的工作，还有越来越多青年选择打临时工，或是面临大学毕业生过剩及合适岗位日益减少的挑战。在全球范围内，还有逾半青年属于非正规就业。只有在高收入或中高收入的经济体中，多数青年才能找到稳定的工作。因此，尽管经济和劳动市场释放出积极信号，青年仍对未来充满焦虑。

国际劳工组织总干事洪博说，青年的焦虑或是因为现有的多数岗位都是临时的，缺乏社会保障。“过去20年的总体趋势显示，我们在让更多青年人获得体面工作方面几乎没有看到任何进展。”

