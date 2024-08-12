拜登首揭：受民主党同僚施压才退选

（华盛顿/旧金山/纽约综合电）美国总统拜登在退选后的首场电视访谈中透露，他是在民主党同僚的压力下，以及决心看到前总统特朗普败选，才会放弃角逐连任。

拜登接受哥伦比亚广播公司新闻台（CBS News）访问时，为他上个月21日突然宣布退选做出解释。他说，当时对于他年龄和心智能力的质疑主导了选战，这让在参众议院寻求连任的民主党同僚担心他们的选情也会受到拖累。

这个上周在白宫预录的电视访谈星期天（11日）播出，81岁的拜登虽看起来虚弱，但说话具说服力。他再度坦承，与特朗普辩论时，自己的表现不及格，但他强调在健康方面“没有严重问题”。

他说：“众议院和参议院诸多民主党同僚认为，我会害了他们的选情。我担心如果我继续参选，你们对我的访问也只会围绕这个主题……你们会问我，为什么佩洛西说这说那……我认为这会分散（选民）注意力。”

此前有报道称，民主党大佬包括众议院前议长佩洛西、参众两院民主党领袖舒默和杰弗里斯纷纷劝说拜登退选。

拜登说，特朗普是对美国安全的真正威胁，必须确保特朗普被击败。他透露，周四（15日）将到关键摇摆州宾夕法尼亚与哈里斯同台拉票，并将竭尽所能为哈里斯助选。

哈里斯竞选活动逾万人出席 特朗普提质疑

哈里斯与副手沃尔兹刚完成数个摇摆州的巡回竞选活动。他们的团队称上个星期六（10日）在亚利桑那州凤凰城的造势大会吸引了1万5000人出席，星期天的加州筹款活动则筹得1200万美元（1590万美元）。

特朗普星期天在社交媒体接连发文，指控哈里斯利用人工智能（AI）伪造了竞选集会吸引大批人潮的图像和视频。特朗普留言道：“她是个骗子，没人在那里等她，‘群众’看似有1万人！”

不过，哈里斯的竞选集会有好些美国媒体出席，他们认为哈里斯团队公布的出席人数与现场看到的情况相符。

哈里斯顶替拜登出征以来，特朗普似乎乱了阵脚，例如出席美国全国黑人记者协会大会时，他竟质疑哈里斯的种族，还称哈里斯几年前“碰巧变成了黑人”。目前在多个关键州的最新民调中，哈里斯后来居上，已反超特朗普。