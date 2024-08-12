金正恩到水灾现场安抚灾民 新款豪车意外曝光

朝鲜领导人金正恩最近连日访问洪水灾区，然而他乘坐的专用列车上却被发现搭载了一辆最新款的豪车，这与朝鲜积极宣扬的金正恩“爱民”形象形成鲜明对比，也再次引发对朝制裁有效性的质疑。

据韩联社星期一（8月12日）报道，朝鲜《劳动新闻》10日刊登金正恩访问平安北道义州郡水灾现场时，打开专列车门向灾民发表演讲的照片。引人注目的是，车门后方隐约可见一辆黑色马赛地运动型休旅车（SUV）。

韩媒分析称，这辆车应该是马赛地的迈巴赫GLS 600 4Matic，今年4月才刚在韩国上市。

这辆车的车牌号为7・271953，代表着《朝鲜停战协定》的签署日期，即1953年7月27日。俄罗斯总统普京之前向金正恩赠送的俄产“奥鲁斯”豪华轿车的车牌号也是7・271953。

金正恩在今年1月的朝鲜中央电视台纪录片中曾乘坐马赛地迈巴赫GLS 600亮相。今年6月，普京在时隔24年后再次访问平壤时，金正恩与普京也一同乘坐那辆马赛地举行了盛大的“汽车游行”。但这次被拍到的休旅车，相信是金正恩近期才获得的最新车款。

统一研究院资深研究员赵汉范指出， 朝鲜此次公开金正恩到水灾现场发表演讲的照片，主要是为展示他是个爱民的领袖。最新款马赛地豪车意外曝光，应该是一次无意的失误，而非刻意为之。

过去20年里，联合国安理会通过了多项针对朝鲜的制裁决议，包括于2006年禁止向朝鲜出口奢侈品，2017年禁止向朝鲜出口运输工具。金正恩再被发现拥有新款的马赛地豪车，显示朝鲜仍然能获取这些被禁的高端商品，制裁措施的执行显然存在缺口。