澳洲失窃直升机坠毁酒店屋顶 飞行员丧命

（悉尼综合电）一架直升机坠毁在澳大利亚北部度假胜地凯恩斯一家酒店的屋顶，飞行员当场丧命，数百名酒店住客紧急疏散。出事直升机所属公司证实，直升机是被人偷偷开出去的。

事发在当地时间星期一（8月12日）凌晨1时50分左右。一架双引擎直升机撞落在希尔顿逸林酒店（DoubleTree by Hilton）屋顶，起火燃烧，酒店客人紧急疏散，地面上没有人受伤。

澳洲广播公司报道，直升机的两片旋翼桨叶脱落，其中一个掉进酒店的泳池里。客房靠近直升机坠毁点的两名住客因吸入浓烟，送院治疗。男住客80多岁，女住客70多岁，他们已出院。

警方说，直升机从飞机库中被人开出去，飞行“未经批准”。飞行员证实当场死亡，身份尚未查明，事发时机上只有他一人。

直升机所属的Nautilus Aviation公司说，属下所有飞行员都安然无恙，直升机是被他人偷偷开出去的，公司已与昆士兰警方、澳洲运输安全局等机构紧密合作，协助调查这起直升机盗用事件。

警方相信这是一起孤立事件。运输安全局局长米歇尔形容，靠近直升机坠毁处的一间客房呈现“灾难景象”，“显然直升机的桨叶曾劈入房中”。他透露，直升机飞离凯恩斯机场之后，在空中飞了非常短的时间，越过凯恩斯部分地区，最终坠毁。

一名目击事发经过的酒店住客说，她在睡梦中被她的狗叫醒，从阳台上看到直升机飞得非常低，机身剧烈摇摆，随后撞向酒店，发出爆炸巨响。