传伊朗数日内展开袭击 以军强化基建通讯防御

（华盛顿／贝鲁特综合电）中东战火随时扩大，以色列在加紧备战，美国加强在中东的军力部署。

美国新闻网站Axios引述消息人士说，伊朗已决定直接攻击以色列，报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遭暗杀，并可能在接下来几天展开行动。

以色列的最新情报评估显示，袭击可能在星期四（8月15日）的加沙停火谈判前发生，进而导致谈判胎死腹中。

Axios记者在社交媒体平台X上发文说，消息人士透露，以色列国防部长加兰特星期天（11日）同美国国防部长奥斯汀通话时指出，伊朗的军事部署表明它正在准备对以色列发动大规模袭击。

Axios报道，以色列情报人员也认为，黎巴嫩真主党很可能先发动袭击，以报复真主党最高军事指挥官在贝鲁特遇刺，伊朗则会紧接着出击，对以色列形成两面夹攻。

消息人士指出，伊朗和真主党的袭击可能比伊朗4月的袭击规模更大，包括向以色列中部的军事目标发射导弹和无人机，平民住宅区也会是攻击目标。

加兰特星期天视察以军国防单位时暗示，伊朗和真主党会对以色列展开前所未有的攻击。“我希望他们（伊朗）能够重新考量，不要导致在其他战线爆发战争。我们不希望这样，但我们必须做好准备。”

美国五角大楼同天宣布，防长奥斯汀除了下令林肯号航空母舰战斗群加速前往中东，也下令向中东部署导弹潜水艇。虽然佐治亚号核动力潜艇已在7月进入地中海，但美方公开潜艇动向实属罕见。

五角大楼声明说，奥斯汀重申美国会采取一切可能措施保卫以色列，并指区域紧张局势不断升级，美国为此强化在中东的军力。

几天前，以色列情报机构认为伊朗未决定攻击的时间和方式，研判伊朗最高领袖哈梅内伊可能延后进行报复、克制或把对以色列的报复减至最低，但情况已经改变。

不过，一名消息人士说，伊朗内部仍在争论，伊朗的决策可能发生变化。

消息人士透露，伊朗革命卫队主张对以色列发动比今年4月更严厉、更广泛的袭击，但伊朗总统佩泽希齐扬和顾问们认为现在区域局势升级不符合伊朗利益。

以色列正加强基础设施防御

彭博社报道，以色列正在加强基础设施防御，包括加强和寻求电力供应多元化，以及为发电厂储备替代燃料等，为最坏的情况做万全准备。由于以色列侧重科技发展，必须确保电供稳定，让国家经济正常运转。

以色列一直把防御重点放在保护重要基础设施和通信。以色列通信部门的官员说，在紧急情况下确保通讯畅通至关重要。在正常情况下，在发生电供中断情况时，当局会保障两小时的移动电话通讯，现在这个保障时段会延长至最长24个小时。

以色列内阁部长、城市官员和紧急协调员已配备卫星电话。以官员透露，美国太空探索技术公司（SpaceX）的“星链”（Starlink），也将很快助以色列各城市实现另一互联网连接。

以黎交火 真主党两人死

另外，黎巴嫩真主党说，以军星期天空袭以黎边界的塔贝村（Taybeh），炸死真主党两名武装人员。

以军透露，他们袭击塔贝区的真主党组织，也对塔贝村旁的阿迪塞（Adaisseh）地区的真主党军事设施发动全天候袭击。

真主党称，针对以色列的炮火，他们连夜向驻扎在以色列北部发射约30枚火箭弹。以军星期一（12日）称，真主党的攻击没有造成任何伤亡。

根据法新社统计，自去年10月以来，以色列与真主党在边界的交火，在黎巴嫩造成至少565人死亡，超过116人是平民。据以军公布的伤亡报告，至今有22名士兵与26名平民死亡。