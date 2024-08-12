伊朗新任改革派副总统突辞职

刚受委为伊朗副总统不到两星期，伊朗核问题协议的主要谈判代表扎里夫突然宣布辞职，并直言对新内阁名单感到失望。

伊朗改革派总统佩泽希齐扬上个月胜选后，即委任扎里夫（Javad Zarif）为负责战略事务的副总统。两人竞选期间关系要好，扎里夫经常为佩泽希齐扬站台拉票，更被视为佩泽希齐扬当选总统的主要推手，但他星期一（12日）突然在社交媒体X发文宣布已辞去副总统职务。

64岁的扎里夫在贴文中说，他对拟议的19人新内阁名单感到失望。“我很惭愧，我没能像我承诺的那样，以体面的方式落实委员会的专家意见，实现对妇女、青年和少数民族的包容。”

佩泽希齐扬星期天（11日）向议会提交新内阁名单，当中仅有一名女性。她是阿扎尔（Zahra Behrouz Azar），受委为负责女性及家庭事务的副总统。

这份名单也包括几名保守派的前任部长，引起改革派阵营的批评。

扎里夫早前授权成立指导委员会，在四周内对1000多名内阁候选人进行审查后，向总统推荐人选，但内阁名单的决定权最终掌握在佩泽希齐扬手中。

扎里夫透露，名单中的19名内阁成员，只有三人是委员会的首选，另六人是委员会第二或第三选择，甚至有一人排在第五候位，却当选入阁。

扎里夫也因孩子持有美国公民身份而受到压力。2022年10月颁布的伊朗法律禁止任命“自己、子女或配偶拥有双重国籍者”担任重要职务。

不过，扎里夫强调他并非对佩泽希齐扬失望，而是对自己担任副总统的价值产生怀疑，所以决定重返学术界。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院兼任高级研究员多西（James Dorsey）接受《联合早报》访问时说，佩泽希齐扬在竞选初期就表明，不会违背最高领袖哈梅内伊，也不会挑战保守党，而是以平衡的方式执政，从他把保守派人士列入内阁名单可见一斑。“扎里夫相信是不愿妥协，因此决定辞职。”

多西不认为佩泽希齐扬将因此失去改革派支持。“大部分选民肯定会对扎里夫的离职感到惊讶，但佩泽希齐扬目前仍是改革派领袖，相信不会马上失去改革派人士的支持。”

曾任外长的扎里夫，是协助伊朗和大国达成2015年伊核协议的核心人物。虽然扎里夫离开内阁，但多西认为，伊朗政府日后还是可能安排他以其他身份代表伊朗和西方接触。