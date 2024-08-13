俄乌战争阴影下 东欧国家征兵困难

（瓦莱奇路透电）俄罗斯入侵乌克兰残酷地提醒人们莫斯科对东欧国家的潜在威胁，东欧各国近年来都在积极招募新兵并留住有经验的老兵，但却未能达到征兵目标，也难以维持部队人数，导致兵员不足，无法达到战备状态。

捷克前国防部副部长科佩奇尼受访时说：“我们认为俄罗斯在几年内……不是没有可能对我们发动侵略。如果俄罗斯发动进攻，我们需要知道我们可以依靠一定数量的士兵和能力。”

与目前加入北约的大多数前苏联国家一样，捷克多年来一直未能达到招募目标。军方的最新数据显示，2021年，捷克军队仅达到了56%的招募目标；2022年则达到85%的招募目标。

捷克武装部队总司令雷卡说：“我们希望在未来威慑任何潜在的对手。如果我们不采取措施解决军队人力资源不足的问题……这可能意味着我们将无法维护和平，也无法威慑任何潜在的敌人。”

他指出：“没有人，我们什么也做不了。如果我们对设备进行现代化改造，却没有足够有能力和积极的人，那么钱都是白花的。”

为了引起年轻人对当兵的兴趣，捷克军方组织了一个夏令营，让数十名高中生于首都布拉格以西94公里的一个封闭军事区参加为期四周的培训计划，提前体验军队生活。

一名参与夏令营的学生邓卡说：“穿上这身军装让我有一种自豪感。如今世界上发生了这么多事，我很高兴能参加这样的训练营。”

波兰、匈牙利和罗马尼亚等毗邻乌克兰的东欧国家在扩充兵力方面也面对困难。各国政府于是展开各种数码营销活动，并推出多项措施，包括提高入伍奖金，以期吸引新兵。捷克国防部也宣布从9月1日起降低职业军人、预备役军人和新兵的体格要求，匈牙利军方则发起宣传活动，包括推出军事主题的电视连续剧。

但由于东欧失业率较低，要说服年轻人以低于私营部门收入的薪水入伍将是一个巨大的挑战。