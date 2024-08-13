特朗普称私人通讯遭黑客侵入　美国务院警告伊朗勿干预选举

（华盛顿／洛杉矶综合电）共和党总统候选人特朗普的竞选团队申诉内部通讯遭外国黑客侵入后，美国国务院警告伊朗不要干预美国总统选举，否则将面对严重后果。

国务院发言人帕特尔星期一（8月12日）说，伊朗政权企图干预美国选举并非新鲜事，伊朗多年来一直在破坏或试图破坏美国的民主制度，而美国会毫不犹豫地使用各种工具，追究伊朗的责任。

帕特尔未证实伊朗是否与特朗普竞选团队的文件与通讯外泄有关，但美国联邦调查局已展开调查。

特朗普竞选团队上星期六（10日）暗示，伊朗是此次攻击的幕后黑手，以致竞选团队审查特朗普搭档万斯时所用资料被转发给记者。特朗普竞选团队警告媒体不要转载这些文件，称这种行为是“为美国敌人做事”。

不过，伊朗否认这项指控。

美国总统选举竞选期如今只剩不到三个月，共和党和民主党都在加紧拉票。自上个月，特朗普险遭暗杀后便倾全力支持他的美国富豪马斯克，星期一晚上特地在旗下社媒X平台与特朗普进行直播访谈，吸引了超过100万名用户观看。

不过，访谈因网站遭到分布式阻断服务攻击（DDoS）而比原定时间延迟约40分钟开始。

马斯克在访谈中重申他对特朗普的强烈支持，并称特朗普“是通往繁荣的道路，而民主党总统候选人哈里斯则相反”。

特朗普则再次提及一系列阴谋论，表达他对大批移民涌入美国感到不满，并反复攻击美国总统拜登“愚蠢”，同时吹嘘他与中俄领导人关系要好，坚称他领导的美国会更安全。

他也驳斥气候变化威胁，称海平面上升只会创造更多的房地产机会。“最大的威胁不是这个（气候变化），而是核战争……目前五个国家拥有大量核能，我们不能让拜登这样的蠢货有任何闪失。”

美国总统选战进入关键阶段，支持特朗普的一个超级政治行动委员会，计划于美国9月劳动节前，在七个摇摆州投入1亿美元（约1亿3200万新元）展开广告攻势，并扬言要“将哈里斯定义为有史以来竞选总统的最激进自由主义者”。