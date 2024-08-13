西方促伊朗盟友协助降温　伊朗斥“不合逻辑”

（伊斯坦布尔／迪拜综合电）西方敦促伊朗的盟友协助降温，以免爆发新危机。伊朗则指责西方国家袒护以色列，要求西方站出来指责以色列的暴行。

美国驻土耳其大使弗莱克星期一（8月12日）在伊斯坦布尔对记者说：“我们要求所有与伊朗有联系的盟友包括土耳其，劝说伊朗缓和紧张局势。”

弗莱克表示，这些盟友正竭尽所能确保事态不会升级，并称他们似乎比美方更有信心局势不会升温。

白宫星期一称，伊朗最快可能本星期向以色列发动重大袭击。白宫国家安全委员会发言人柯比说，美国及盟国必须为此做好准备。

柯比说，以色列认为伊朗及其代理人发动袭击的可能性越来越大，“我们（美国）也有同样的担忧。”

以色列已在为伊朗和黎巴嫩真主党的袭击做准备。以色列国防部长加兰特说，由于来自德黑兰和贝鲁特的威胁可能成真，以色列已加强防御，并拟定进攻方案。

美国总统拜登和法国、德国、意大利和英国的领导人星期一举行会谈。他们随后发表联合声明，促请伊朗停止威胁要对以色列发动军事打击，并再次呼吁以色列和哈马斯尽快达成停火协议。

伊朗表明有权还击

德国总理朔尔茨和英国首相斯塔默也与伊朗总统佩泽希齐扬通电。两人呼吁伊朗不要让局势升温，不过佩泽希齐扬表明，伊朗有权还击侵略者。

伊朗外交部星期二也说，英法德呼吁伊朗保持克制是缺乏政治逻辑的，也违背国际法原则。

伊朗外交部发言人卡纳尼指出，要求伊朗不要对侵犯主权和领土完整的行为做出反应是厚颜无耻的，并呼吁英法德站出来反对加沙战争和以色列的战争贩子行径。

《纽约时报》分析文章说，伊朗恫言报复以色列后，过了两星期仍未采取行动，可能是因为伊朗希望制定的应对措施，既能对发生在伊朗领土的暗杀事件做出严惩行动，又可避免与强大的对手全面开战。加上新政府刚上任，可能无法迅速作出决定。

英国皇家国际事务研究所的中东分析师瓦基尔（Sanam Vakil）认为，伊朗新内阁尚未获得批准，这很可能会拖延内部讨论。同时，新总统也希望在展示伊朗实力的需要，以及减轻西方经济制裁的影响和防止伊朗进一步被国际孤立的更广泛利益之间取得平衡。

瓦基尔也说：“（伊朗）必须谨慎调整应对措施，以免关上与西方谈判的大门，丧失可能解除制裁的机会。”

布鲁塞尔智库国际危机组织的伊朗项目主任瓦埃兹说，伊朗不太可能采取象征性的军事行动，但强力出击可能引来以色列更大规模的回应，如此一来，伊朗将无法控制随后出现的升级循环。

瓦埃兹说：“在这情况下，以色列已经‘将死’伊朗，因为伊朗已没有什么好的选择。”