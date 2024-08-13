韩电动车自燃引发大火殃及逾百辆轿车

韩国一辆电动车日前在公寓停车场自燃，引发特大火灾后，韩国政府敦促汽车制造商公开电动车的电池品牌，以缓解消费者的担忧。

8月1日上午6时左右，韩国仁川市青萝地区一座公寓的地下停车场内，一辆马赛地EQE电动车突然起火。火速迅速蔓延，烧毁了周围40辆汽车，还有另外140多辆车受到不同程度的损坏。火灾不仅对停车场造成严重破坏，还导致公寓断电，数百名居民被迫疏散。

起火的电动车当时并未在充电。但仁川消防局发言人告诉法新社：“尽管调查仍在进行，根据闭路电视画面，这场大火的所有迹象都指向电池。”

初步调查也发现，火灾发生时停车场的自动洒水器没有启动，导致火势难以控制。消防员花了八个小时才终于扑灭大火。

这起事故严重打击了韩国民众对电动车安全性的信心，也对电池质量深度怀疑。

韩国政府本周召开会议就电动车安全问题展开讨论，并于星期二（8月13日）发布声明，敦促车商主动公开电动车电池品牌信息。声明说：“这类关于电池的信息尚未公开，采取这个举措是为了缓解电动车主的焦虑。”

韩国马赛地也于星期二公布，起火电动车使用的电池产自中国公司孚能科技（Farasis Energy）。在韩国销售的马赛地电动车中，每三辆就有一辆搭载了这家公司的电池。

据《韩国经济》报道，孚能科技曾因电池存在起火隐患，导致合作车商于2021年在中国召回3万多辆电动车。

首尔市消防防灾本部今年2月发布的一份报告称，2013年至2022年间，韩国地下停车场共发生1399起火灾，其中43.7%是由车辆引起。其中，过半（53％）引发火灾的车辆是电动车。

最近刚下单购买电动车的卢姓男子（30岁，行政人员）告诉《联合早报》，性价比高的电动车接连上市，令他也跃跃欲试。可是看到此次马赛地的火灾事故后，他开始犹豫，正考虑取消订单。

好些韩国电动车主也毅然决定卖车，导致韩国二手车市场上的电动车供应量近期不断增加。

学者：应提高安全标准

并改进消防系统

大林大学未来汽车学系教授金必诛告诉韩国媒体，这次大火不仅对马赛地品牌造成打击，也可能对整个电动车行业带来负面影响。一些公寓已开始限制电动车的停放，甚至禁用充电桩，给电动车的推广带来新挑战。

建国大学消防防灾融合系教授李享修接受《联合早报》访问时则指出，舆论集中讨论电动汽车在地下停车场的危险性，但更关键的问题在于消防系统的缺陷。此次火灾暴露了消防设施在应对电动车火灾方面的脆弱性，而自动洒水器失效也是导致火灾无法得到及时控制的重要因素。

据专家介绍，电池内部的连锁反应导致电动车引发的火患更难被扑灭，且更容易重燃。

李享修建议，政府应从长远角度出发，制定更完善的安全对策。这不仅包括提高电动车的安全标准，还须对消防系统进行升级和改进，确保系统能够有效应对电动车火灾的独特挑战。