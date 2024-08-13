全球今年经历最热7月 气温连续14个月创新高

（华盛顿/巴黎/马德里/伦敦综合电）美国国家海洋和大气管理局（NOAA）报告，上个月是有记录以来最炎热的7月份，也是全球气温连续14个月创新高。

这份周一（8月12日）发布的报告指出，如今看来，2024年有77%的可能性成为有记录以来最炎热的一年。NOAA的记录显示，全球今年7月的气温比20世纪平均的15.8摄氏度，高出1.21度，达到17.01度。

这份最新报告与欧洲哥白尼气候变化服务局（C3S）上星期发出的报告稍有出入，因为两机构使用的是不同的数据。C3S记录的7月份平均气温为16.91摄氏度，是自1940年有记录以来全球最热的第二个月份，最热的是去年7月。

虽然结论不一致，但两家机构都认为，不断破纪录的高温趋势令人担忧，过去一年气温逐月创新高。

NOAA的历史数据可追溯到175年前。它指出，今年肯定会是有记录以来最热的五个年份之一。地中海和海湾国家上月遭受一系列热浪侵袭；非洲、欧洲和亚洲出现有记录以来最热的7月，北美则出现历来第二热的7月。

根据NOAA的数据，上月的海洋温度是历来第二高的，这与C3S采集的数据相同。C3S科学家上周指出，尽管导致全球升温的最近一波厄尔尼诺现象已结束，逐渐由具降温效应的拉尼娜现象取代，但“许多地区海洋上空的气温仍异常的高”。

2023年是有记录以来全球最炎热的一年，也是欧洲最热的第二个年份。巴塞罗那全球健康研究院周一发布的研究报告估计，欧洲去年的高温天气导致4万7690人丧命；在过去10年，只有2022年死于高温的人数多过去年，那年因此死亡的超过6万人。

这份发表在《自然医学》杂志的研究报告收集了欧洲大陆35个国家的气温和死亡率数据。报告强调，高温天气对老年人的威胁最大，南欧受到的影响最为严重，其中希腊、保加利亚、意大利和西班牙与高温相关的死亡率最高。

欧洲去年高温致死的近5万个案例中，超过半数发生在7月中旬和8月这两段高温时期。去年7月18日，意大利西西里岛的最高温达到44度；8月份，希腊很多地方因酷热导致野火肆虐。

报告认为，如果不是欧洲政府在本世纪开始采取应对行动，同高温相关的死亡数字可能要高出80%。

联合国指出，欧洲气温上升速度快过全球其他地方，进入本世纪以来，欧洲出现致命热浪的次数日益增加。科学家一再警告，气候变化使热浪等极端情况变得更频繁、更持久、威力也更强。