乌称攻占俄1000平方公里 普京下令加速驱逐敌军

（基辅／莫斯科综合电）乌克兰声称已跨境攻占俄罗斯西部约1000平方公里的边境领土。俄罗斯总统普京下令俄军加速推进，将敌军驱逐出境。

乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基星期一（8月12日）通过视讯，向总统泽连斯基汇报东北部跨界前线的战情。他说，乌军已掌控俄西部边境库尔斯克州约1000平方公里的土地，普京将被迫与乌克兰谈和。

乌外交部发言人季克希说：“俄罗斯越早同意恢复公正和平……乌军就会越早停止对俄罗斯的袭击。”

不过，根据法新社按美国智库战争研究所资料进行的分析，截至星期一乌克兰控制了库尔斯克地区约800平方公里的地区。

库州代州长斯米尔诺夫星期一则向普京汇报，乌克兰控制了28个村镇，范围约12公里深和40公里宽。这比乌方说的1000平方公里更是少了一半。俄罗斯电视直播了会议情况。

乌军8月6日越境向俄国的库尔斯克州发起猛烈攻势，这是2022年2月俄罗斯挥兵入侵乌克兰以来，乌方对俄罗斯境内发动的最大反击，也是二战后俄国领土遭到的最严重袭击。

一辆从俄乌边境方向驶入乌克兰苏梅（Sumy）地区的乌军卡车上，载有多名被蒙住眼睛、穿着俄罗斯军服的男子。（法新社）

斯米尔诺夫也报告，乌军的袭击已迫使超过12万人逃离家园，至少12人死亡，超过120人受伤，包括儿童。不过，他的坦率发言被普京打断，督促他专注于帮助民众，把评估战况的工作留给军方，直播接着匆匆结束。

普京在这个直播的高层会议上指乌军跨境袭击是“重大挑衅”，认为乌克兰此举是要为谈判争取更多筹码。他说，战火可能扩大，因此与库州相邻的边区必须提高警惕。

普京说，他已下令军队加速推进，让乌克兰得到应有的回应。他强调，国防部的首要任务是把敌军赶出去，并与边防单位共同确保边界得到保护。

乌克兰：无意占领俄领土

不过，乌克兰外交部发言人蒂赫伊（Heorhii Tykhyi）星期二（13日）在记者会上说，乌克兰无意占领这些领土。“与俄罗斯不同，乌克兰不需要别人的财产。乌克兰对夺取库尔斯克地区的领土不感兴趣，但我们希望保护我们人民的生命。”

俄国防部星期一通报，在过去一昼夜，俄军在库尔斯克击退七波攻势，挫败敌方机动小组要突破并深入俄领土的企图。它指出，乌军在这条战线上已折损260人和31辆装甲车。

一些分析认为，乌克兰出动军队跨境打击是为了解除它在其他前线上的压力。乌前防长扎戈罗德纽克接受路透社访问时就说，乌克兰似乎旨在分散俄国领导层和军方对乌东战线的注意力。

伦敦皇家联合服务研究所军事科学主任萨维尔说：“俄罗斯已受到严重的羞辱，而由于乌克兰的后备力量有限，要维持一定规模的队型并防御反击将非常困难。”

乌军星期二对库尔斯克发动新一波无人机袭击，但被俄军打下了12架。俄国防部后来称，挫败乌军企图对库尔斯克发动的最新袭击。

另一方面，美国警告伊朗不得为俄罗斯提供弹道导弹，否则将遭到美国的“严厉回应”。

美国国务院星期一说，自从有消息说伊朗准备提供弹道导弹给俄国之后，美国就同欧洲盟友紧密磋商如何应对，因为那将意味着伊朗提升了对俄国侵略战争的支持。

美国也一再指责伊朗为俄罗斯提供无人机，包括俄军用在乌克兰战场的迁徙者-6无人机。目前在莫斯科举行的国际军事技术展上，伊朗展出这款无人机的升级版——远程迁徙者-10（Mohajer-10）。

据伊朗媒体介绍，升级版无人机的航程更远，可达2000公里；飞行时间可达24小时，比其他无人机都更持久；有效载荷可达300公斤，比迁徙者-6多一倍。