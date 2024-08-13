以总理和防长为停火协议针锋相对

（耶路撒冷／华盛顿综合电）以色列媒体披露，总理内坦亚胡与国防部长加兰特针对停火协议针锋相对，凸显以色列内部在和战问题上分歧日深。

加兰特星期一（8月12日）在国会一个委员会的闭门汇报会上指出，人质协议陷入停滞，部分原因是以色列造成的。

在委员会讨论以色列面临的选择，是要达成停火协议、结束与黎巴嫩真主党和加沙的冲突，还是要升级战争时，加兰特表明他和国防机构支持第一个选项，即停火协议，而不是所谓的“全面胜利”。这明显意指内坦亚胡，因为在以哈冲突问题上，他经常强调必须战斗到底，争取“全面胜利”。

在媒体报道加兰特的言论几小时后，内坦亚胡发表声明反击，指加兰特的反以色列言论，破坏达成人质协议的机会。

内坦亚胡指出，哈马斯领袖辛瓦尔是协议的唯一障碍，重申以色列唯一的选项是实现全面胜利，这是所有人的义务，包括加兰特。

加兰特接着在社交媒体X平台上发文辩护，指他在闭门汇报会上是“强调决心实现战争目标并继续战斗”。

加兰特也意有所指地抨击自开战以来就“不断发生泄密事件”，包括他在国会闭门汇报会上的谈话。

哈马斯则借这个机会，指责内坦亚胡要战争不要和平。哈马斯政治局高级成员里什克（Izzat al-Rishq）发声明说，内坦亚胡一直向全世界和人质家属撒谎。“他根本不关心人质的安危，也不想达成协议。”

尽管以哈双方没有对谈判释放出积极的信号，美国国务院星期一说，预计星期四（15日）的加沙停火谈判将按计划进行，以哈仍有可能达成协议。

国务院副发言人帕特尔说：“我们期望谈判能够取得进展，所有谈判代表都应该回到谈判桌，并完成这项协议。”

上星期美国、埃及和卡塔尔共同促请以色列与哈马斯参加星期四的谈判，以敲定加沙停火和释放人质协议。

哈马斯向特拉维夫发射两枚火箭弹

战斗方面，哈马斯武装派别卡桑旅星期二（13日）说，他们向以色列特拉维夫市及郊区发射两枚M90火箭弹。

以色列媒体报道，特拉维夫传出爆炸声，但没有人员伤亡的报告。以军方后来说，两枚火箭弹从加沙发射，一枚落入特拉维夫附近的海域，另一枚没有进入以色列领土。

同一天，以军与哈马斯在加沙几个地方交战。

加沙医疗机构说，以军空袭加沙中部和南部地区，炸死19名巴勒斯坦人。以军称击杀巴勒斯坦枪手，拆除汗尤尼斯的军事建筑，在拉法寻获武器和爆炸物，并袭击加沙中部的火箭发射器与狙击手藏身点。

和谈形势也因发生人质被杀事件，变得更复杂。卡桑旅星期一说，它的武装人员打死一名以色列人质，另有两人受重伤。

卡桑旅没有透露人质的身份，也没有说明事故发生的时间和地点，只说哈马斯已成立委员会来调查此事，并在抢救两名受伤妇女的生命。

哈马斯去年10月7日袭击以色列时，劫持251名人质，其中111人仍被扣在加沙，以色列军方指当中39人已经死亡。

惠誉下调以色列主权债务评级

另一方面，国际评级机构惠誉（Fitch）星期一说，以哈冲突可能会持续至明年，对经济活动造成压力。因此，它把以色列的主权债务评级从A+降至A，并将以色列的评级展望维持在“负面”。

惠誉报告说：“加沙的冲突可能会持续到2025年，并有扩大到其他方面的风险。除了人员损失，还可能导致大量额外的军事开支、基础设施遭到破坏、持续损害经济活动与投资，导致以色列信用指标进一步恶化。”

内坦亚胡星期二回应说，一旦以色列打赢这场战争，预料以色列的评级就会回调。