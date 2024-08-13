新西兰经济萎靡不振 移居他国人数创新高

（威灵顿综合电）随着新西兰经济萎靡不振、失业率上升，离开新西兰移居他国的人数创新高。

新西兰统计局周二（8月13日）发布的数据显示，截至今年6月的一年里，共有13万1200人离开新西兰，这是有记录以来一年内最多的，而其中约三分之一移居至澳大利亚。这批离境者中，8万174人为新西兰公民，比冠病疫情暴发前多近一倍。

疫情期间，新西兰政府抗疫表现出色，吸引大批侨居海外的新西兰人回归。如今好景不再，新西兰人不满生活成本高、就业机会减少，纷纷考虑移居澳洲、英国等地。新西兰经济今年第一季增长0.2%，失业率第二季上升至4.7%，通胀率维持在3.3%的高水平。

新西兰政府为了节约开支，大幅缩减公共服务部门，导致许多技术工人饭碗不保。与此同时，缺乏护士、警察和教师的澳洲则推出诱人的招聘和重新安置配套，吸引新西兰人前去定居。

在牙科诊所工作的爱伦打算带着伴侣和14岁女儿移居澳洲塔斯马尼亚。她说：“那里有很多机会，他们需要我这个行业的人……我有很多朋友已经移居澳洲……纯粹是为了更好的工作机会和生活。”

新西兰的净移民人数（即流入人数减去流出人数）依然保持在高水平，但经济学家预测随着新西兰经济走下坡，对外国人的吸引力也将退低，净移民人数将随之减少。

截至6月份的12个月里，净移民人数降至7万3270人，低于截至5月、修正后的一年净移民人数8万3740人。这是2023年2月以来的最低水平，去年10月曾达到13万6600人的最高点。