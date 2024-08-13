希腊雅典郊区野火受控　一人丧命数千人逃离家园

（雅典综合电）希腊雅典东北郊的大规模野火进入第三天，火势终于受到控制，但大火已导致一人丧命，数以千计居民被迫逃离家园。

据路透社报道，希腊气候危机和民防部长星期二（8月13日）发表电视讲话，透露整体火势已消退，仅剩零星的林火。

这场野火始于星期天（11日）下午，起火点是距离雅典东北方约35公里的瓦纳法斯镇（Varnavas）。在强风助威下，火线绵延30公里，火焰上窜高达25米。超过700名消防员、199辆消防车和35架投掷水弹的飞机奋力与火神搏斗。希腊政府也不得不呼吁欧洲国家提供援助，协助灭火。

在雅典三个浓烟笼罩的郊区，居民戴着口罩以水管往住家喷水，防止火势逼近。一个居民说，这是当地首次发生林火，为安全起见她已把孩子送到朋友家。另一位居民说：“没想到火会烧到这里，我们现在没有衣服，没有钱，屋内的东西全被烧毁了。”

一座被烧毁的工厂内周二（13日）发现一具女尸。野火狂烧三天，已有至少66人受伤接受治疗，另有五名消防员受伤。野火过火面积达1万公顷，相等于1万4000个足球场那么大。

希腊国家天文台预测，雅典气温星期二将高达摄氏38度，风速达每小时39公里。雅典连续两天笼罩在烟云中，科学家通报空气中的有害颗粒物出现惊人增幅。到了周二清晨，烟云消散，但天空依然灰蒙蒙。

希腊今年的夏季每天发生数十起野火。希腊前两个月经历了自1960年有记录以来最热的6月和7月。