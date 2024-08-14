美国批准200亿美元对以军售 哈马斯拒出席停火谈判

（华盛顿综合电）美国国务院批准向以色列出售总值超过200亿美元（约263亿新元）的军事装备，包括F-15战斗机、军车和弹药。这表明，尽管针对以军在加沙战争行为的批评声浪越来越大，拜登政府仍决心要继续为以色列供应武器。

美国国务院星期二（8月13日）通知国会，国务卿布林肯批准以188.2亿美元的价格，向以色列出售50架F-15战斗机、现有25架F-15战斗机的更新套件以及相关设备。这项军售计划还包括价值约1亿美元的先进中程空对空导弹（AMRAAM）、7.7亿美元的120毫米坦克弹药、逾6000万美元的高爆迫击弹，以及总值约5.8亿美元的中型战术车辆（FMTV）。

由于战机生产需要时间，美国预计要等到2029年才开始交货，其余军备则可在2026年起就陆续提供。

美国国务院在有关出售战机的声明中强调：“美国致力于维护以色列安全，协助以色列发展与保持强大且随时待命的自卫能力，对美国国家利益至关重要。”

针对军售计划中的坦克弹药，美国国务院指这将“提高以色列应对现有与未来敌人威胁的能力、加强以色列国土防御，并对地区威胁起到威慑作用”。

以色列国防部长加兰特在社媒平台X发文，感谢美国协助以色列维持它在中东地区的军事优势。

因反对美国加沙政策而于去年辞职的美国国务院前官员保罗（Josh Paul）则批评：“批准数十亿美元的新武器转让，实际上是全权授权以色列继续在加沙实施暴行，并让冲突升级和扩散到黎巴嫩。”

内坦亚胡对停火协议提新要求

在为以色列提供更多武器之际，美国也继续推动以哈停火。但哈马斯驻黎巴嫩代表哈迪星期二称，哈马斯不会出席星期四（15日）举行的新一轮停火谈判。

哈迪斥责以总理内坦亚胡没有意愿达成协议。“相反，他正在欺骗和躲避，并寻求延长战争，甚至把战争扩大到区域层面。”

内坦亚胡此前称会派代表团参加周四的谈判，但《纽约时报》看到的文件显示，他近几周悄悄提出新要求，而以方谈判人员担心，这可能给达成协议制造新障碍。内坦亚胡办公室则称，他只是澄清了以色列原有停火方案中的模糊之处。

拜登：达成协议越来越困难

黎巴嫩真主党指挥官舒库尔早前在贝鲁特死于以军空袭，哈马斯政治局领导人哈尼亚随后在德黑兰遇刺身亡，真主党和伊朗誓言要为两人复仇，使中东局势急剧升温。美国总统拜登周二承认，要达成停火协议越来越困难，但表明不会放弃。被问及若以哈同意停火，伊朗是否会放弃报复以色列，拜登说：“这是我的预期。”

美国常驻联合国代表格林菲尔德同日表明，美国在中东的目标是给紧张局势降温、阻止和防御任何未来袭击，并避免爆发地区冲突。“这首先须要达成立即在加沙停火和释放人质的协议。”

周四的谈判预料会在多哈或开罗举行。美国国务院副发言人帕特尔说，卡塔尔向美国保证，会努力让哈马斯代表出席会谈，但没有说明这些代表是哈马斯官员或中间人。