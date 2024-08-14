日本首相岸田下月下台 宣布不参选党总裁

上台三年的日本首相岸田文雄决定，不参加9月份的自民党总裁竞选，这也意味着他将卸任日本首相。

星期三（8月14日）上午，当日本市民还在盂兰盆节假期中，东京政治街永田町突有官员透露，指岸田已向自民党大佬表明不争取连任总裁。据了解，岸田决定放弃参选，与持续低迷的内阁支持率有关，自民党内部的政治资金丑闻、通货膨胀和日元贬值，使内阁支持率一直徘徊在20%左右的低水平。

据报道，岸田向党内干部说：“党处于千钧一发，我们必须来一场（没有我的）全新总裁选战，以明示党的全新出发。”

岸田随后召开临时记者会，公开说明他不参选自民党总裁的原因。他说：“盂兰盆节假期结束后，我们要为总裁选战做准备。作为党的负责人，我必须毫不犹豫为党内政治资金丑闻负责。要做到这点，我不参选是明示党将改变的第一步。”

岸田于三年前10月上台，任日本第100任首相。截至8月14日，在位日数为1046天，是在任时间第八长的战后首相。他初上台时的内阁支持率升至57%，并且在随后的众议院大选中，领导自民党获得“绝对稳定多数”。

去年11月，自民党爆出政治资金舞弊丑闻，岸田支持率一度降至14％。为了挽回党的声誉，他曾修法管制政治资金，但还是被指力度不够。

岸田执政三年，致力于提高工资，促进投资，结束了持续30年的通货紧缩经济。除了发布能源政策以应对电力需求，也加强了日本的防卫能力。

在外交上，他的重点在于加强日美关系，执政期间举办了七国集团（G7）广岛峰会。不过，他星期三在记者会上，也鼓励接任者促进日韩、日中外交。他说：“我们不能舍近求远，在日益分裂的国际社会中，有必要从多角度开展外交。”

岸田宣布不寻求连任，自民党总裁选战即刻热闹起来。目前，除了与他同一派系的内阁秘书长林芳正和外长上川阳子可能参选外，自民党干事长茂木敏充、经济安保部长高市早苗以及数码部长河野太郎都跃跃欲试。

一直对首相之位虎视眈眈的67岁自民党前干事长石破茂也在星期三明示做好挑战的准备。据悉，自民党为了争取民意，也对80后的前环境部长小泉进次郎以及前经济安全部长小林鹰之寄予厚望。

日本最迟明年10月就得举行大选。对于自民党此次要以换人改变党形象，日本舆论大部分质疑其效果。资深政治评论员伊藤惇夫接受《联合早报》采访时指出，改革不能是换汤不换药。

伊藤惇夫说：“自民党总裁选举一直都是大派系说了算。这次，即便岸田提出要选战透明，但可能还是无法抛开这个老传统。”

有分析就认为，在一定程度上，前首相麻生太郎主导的大派系可能左右自民党总裁选举结果。