美国政治动荡风险升高

（纽约彭博电）彭博经济分析显示，美国是最可能在未来一年出现严重政治动荡的主要经济体之一，风险仅次于土耳其与俄罗斯。

这项分析发现，由于民主制度受到削弱、派系矛盾加剧，美国国内爆发武装冲突的风险已显著提高至2.9%。这一风险水平虽然仍很低，却是加拿大、德国、澳大利亚等民主国家的一倍，为二十国集团（G20）中第三高。

这项分析是基于美国政府政治不稳定特别工作组创建的方法。分析模型着重于两个变量，其一是一个国家是否为民主体制、独裁体制，或处于两者之间的无支配体制（anocracy）。2020年一项分析显示，美国处于无支配体制边缘。

第二个变量是这个国家的派系斗争程度。在这方面，美国的情况更接近印度尼西亚，而不是加拿大和日本等其他高收入民主国家。

分析对冲突的定义为两个非政府行为体，或一个政府与一个非政府行为体之间，造成至少25人死亡的政治暴力事件。美国的政治言论、领导人之间缺乏尊重，以及可轻易取得枪械等因素，加上小规模攻击可能通过互联网被放大，都可能使冲突迅速升级。

彭博经济分析师霍尔马克说，对内乱等罕见事件的预测伴随着高度不确定性，目前美国尚未出现不稳定的国家面临的严重经济问题，如借贷成本上升、投资减少和增长放缓。但他警告：“如果制度继续衰退、政治暴力上升，那么美国经济的优异表现、财政部的低借贷成本，甚至于美元的储备货币地位，都不能再被视为理所当然的。”