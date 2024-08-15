拜登与哈里斯分享重要经济成就

（华盛顿综合电）美国总统选战日益激烈之际，拜登总统与副总统哈里斯分享了一项重要的经济成就，有望引起担心生活费的美国选民的共鸣。

拜登和哈里斯星期四（8月15日）发布联合声明，宣布与制药商达成里程碑式协议，将为美国10种老年人药品降价，第一年可为全美老年人节省15亿美元（约19亿7600万新元），并为联邦医疗保险计划节省60亿美元。

这项协议是拜登提出的，但他选择与哈里斯分享这一成就，称是哈里斯在参议院投下关键一票，让国会通过了《冠病疫情后通胀削减法案》。哈里斯希望这次药品降价能赢得长期与通货膨胀作斗争的选民的支持。

拜登和哈里斯周四也一起到马里兰州拜票。这是拜登退出2024年总统竞选后，正副总统首次联合出访。

共和党总统候选人特朗普则猛烈抨击拜登政府的经济政策导致严重严重通货膨胀和中产阶级崩溃，并称哈里斯若当选将引发新的经济大萧条。

特朗普周三在北卡罗来纳州的竞选活动上承诺，自己当选后将提升工资，重振美国梦。他宣称：“在哈里斯和拜登的领导下，美国梦已经破灭……她激进的自由主义政策导致可怕的通货膨胀，摧毁了中产阶级，以致数以百万计美国家庭的积蓄被掏空。”

特朗普星期三在北卡罗来纳州的竞选活动上承诺，自己当选后将提升工资，重振美国梦。（路透社）

不过密歇根大学的最新民调显示，在处理经济问题方面，如今更多人信任哈里斯而不是特朗普。另据无党派的“库克政治报告”，除内华达州外，哈里斯在每个关键摇摆州的支持率都领先或与特朗普持平。

自7月取代拜登竞选总统以来，哈里斯已逐渐抹去了特朗普在民调中领先的优势。

特朗普盟友已公开敦促他不要对哈里斯进行人身攻击，警告此举可能得罪独立选民。但特朗普在周三的竞选活动上不但批评哈里斯的笑声，还形容对方愚蠢。他此前也对哈里斯的种族身份作出虚假和煽动性指控。

另外，哈里斯的竞选搭档沃尔兹已接受哥伦比亚广播公司（CBS）的提议，于10月1日同共和党副总统候选人万斯进行电视辩论。万斯则表明，他希望与沃尔兹进行超过一次辩论。

此前哈里斯和特朗普已确定，将参加于9月10日由美国广播公司（ABC）主办的辩论。