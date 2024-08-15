日本三内阁成员参拜靖国神社 中韩不满

日本星期四（8月15日）举行二战纪念日。日皇德仁在政府主办的战争死难者国家追悼会上重申对二战反思和忏悔，即将卸任的首相岸田文雄也承诺不重蹈二战覆辙。但是，岸田内阁有三名阁僚参拜供奉战犯的靖国神社，引起邻国不满。

由于冠病疫情，日本二战追悼会规模连续四年缩小。今年在东京千代田武道馆内举行的第79届二战追悼会，是首次在无限制下举行。

包括日皇德仁伉俪以及内阁成员在内，大约有4000多人出席了追悼会。由于二战时隔79年，大多老人已离世，据悉出席者里只有两人是战死者遗孀。

日皇德仁在会上发表谈话，对二战进行反思说：“在战后漫长的和平日子里，当反思过去，怀着深深的悔意。我真诚地希望战争的惨祸不再重演。”

下月将下台的岸田也强调：“绝对不重蹈二战覆辙，无论二战过去多久，都要坚守这一承诺，并且代代相传。

日本媒体关注中韩的反应，有报道称，岸田在今年的二战发言里，未对亚洲的受害做出道歉，这在邻国眼里被视为未对二战反省。同时，岸田内阁的三名成员：防长木原稔、经济安保部长高市早苗和振兴经济部长新藤义孝，前去参拜备受争议的靖国神社，受到中韩的批判。

韩国外交部亚太局局长金相勋召见了日本驻韩大使馆总括公使实生泰介表示严正抗议。韩国外交部也以发言人名义发表评论称，韩方对日本政府领导层再次向美化侵略战争、供奉战争罪犯的靖国神社献祭品或前往参拜深感失望和遗憾。

中国官媒新华社指日本当局人士参拜和献祭祀费，伤害了包括中韩在内的各国国民感情。

在历史问题上，中国外交部曾多次指出，中方坚决反对日方有关靖国神社的消极动向，敦促日方切实信守正视并反省侵略历史的表态和承诺，彻底同军国主义切割，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。