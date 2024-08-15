韩国总统提统一战略 寻求与平壤对话

8月15日的光复节是韩国纪念1945年从日本殖民统治下获得解放的日子。韩国总统尹锡悦当天向朝鲜提出援助、对话和统一之路的建议，对曾威胁要消灭其政府的邻国伸出橄榄枝。

尹锡悦在首尔举行的“光复79周年”庆祝仪式上发表讲话时指出，统一是一项未完成的任务，他提出以自由、变化、合作为关键词的国家统一战略。

他在讲话中描述了统一蓝图与三大战略：第一，须要确立自由统一的价值观并具备推进统一事业的力量；第二，应制造能让朝鲜居民渴求自由统一的变化；第三，须与国际社会团结合作。

尹锡悦提议韩朝建立一个工作层级的对话机制。他说，通过这一机制，韩朝能讨论缓解紧张、促进经济合作、推动人员往来和文化交流、应对灾难及气候变化、韩战后离散家属等一切问题。

尹锡悦说，只要韩朝分裂还在持续，就无法完成真正的光复。只有在整个朝鲜半岛建立国民当家作主的自由民主统一国家，才是实现完整的光复。

他说：“只要朝鲜向无核化迈出一步，我们已准备好展开政治和经济合作。对话与合作可以为韩朝关系带来实质进展。”

尹锡悦在致辞中50次提及“自由”，表明了他对自由价值观的高度重视，但他并未向日本传达任何特别的信息。

对此，韩国总统办公室高层人士说，韩国在经济和文化方面已经取得了显著成就，特别是在人均国民收入方面已经超越了日本，这表明韩国已经成长到了可以与日本平等竞争的水平。

这位官员进一步解释，尹锡悦未提及韩日关系，实际上反映了韩国的自信心。换句话说，这种克制的态度被认为是“克日”信心的表现，即韩国有足够的力量和自信来面对与日本的关系，而无须依赖历史问题进行外交。

然而，这种立场也引发了韩国在野党的强烈不满，他们认为政府不应忽视历史问题。

在野党人士当天抵制政府主办的光复节庆祝活动，转而参加由光复会等独立运动团体自行举办的光复节纪念仪式，抗议尹锡悦日前任命“亲日史观”争议人士金亨锡为韩国独立纪念馆馆长。

专家指出，尹锡悦在光复节致辞中强调统一的重要性，认为韩朝统一是实现完美光复的关键。不过，他的主张过于抽象，缺乏具体的实现路径，这使得朝鲜难以作出积极回应。此外，韩国国内在光复节活动中表现出的分歧和不统一，也使得在这种背景下向朝鲜提议统一显得有些讽刺。这种内外矛盾的存在，削弱了统一呼吁的实际效果。