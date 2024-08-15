以哈和谈在卡塔尔举行

（华盛顿／耶路撒冷综合电）以色列与哈马斯的新一轮加沙停火谈判，星期四（8月15日）下午在卡塔尔首都多哈举行。会谈前，美国和卡塔尔警告各方不要破坏这次谈判，调解方仍希望可以促成双方达成停火安排。

美国国务卿布林肯和卡塔尔首相穆罕默德星期三通电话时指出，任何一方都不应采取会破坏达成协议努力的行动。两人当天还讨论了平息区域紧张局势的努力，强调最终实现加沙停火的重要性。

以色列证实，摩萨德情报机构负责人巴尔尼亚（David Barnea）和以色列国家安全局（Shin Bet）局长巴尔率团出席15日的会谈。代表团另两名成员是以军负责协调与人质有关事务的军事将领尼赞·阿龙（Nitzan Alon）和总理内坦亚胡的政治顾问福克（Ophir Falk）。

穆罕默德主持谈判，美国派中央情报局局长伯恩斯和美国中东特使麦格克、埃及派情报首长卡迈勒参加闭门会谈。

哈马斯星期三表明，不会参与新一轮谈判，不过，哈马斯匿名官员说，哈马斯与调解人的谈判仍在继续，调解方会在同以色列举行会谈后与哈马斯磋商。

哈马斯对谈判表示怀疑，指责以色列只是要拖延时间，继续在加沙开战。内坦亚胡则指哈马斯新领导人辛瓦尔一直是达成协议的主要障碍。

谈判前，三名伊朗高级官员表示，只有对加沙达成停火协议才能阻止伊朗攻击以色列。

有分析说，哈马斯缺席谈判不会阻碍谈判取得进展，因为哈马斯首席谈判代表哈亚就驻在多哈，而且哈马斯与埃及和卡塔尔都有沟通的管道。

哈马斯领导人哈尼亚上月底在德黑兰遭袭身亡，黎巴嫩真主党指挥官舒库尔在贝鲁特死于以军空袭，伊朗和真主党誓言要为两人复仇，使中东局势急剧升温。

美国总统拜登的高级顾问霍希斯坦（Amos Hochstein）已在黎巴嫩展开外交努力，会见黎巴嫩领导人和官员，寻求避免以黎局势恶化。

各国为伊朗袭击做准备

另一方面，伊朗誓言报复，但至今过了两星期仍未采取行动。尽管如此，各国官员不敢掉以轻心，仍为伊朗的袭击做好准备，并预测伊朗攻击可能随时以多样形式发生。

中东紧张局势加剧，以色列耶路撒冷一家大医院把地下车库改建成“战备”院区，里面配备150张床位、大量急救设备和独立的应急发电系统，能抵御火箭弹、导弹等的袭击。图为工作人员在院区操作防冲击大门。（新华社）

一名西方官员透露，伊朗可能针对以色列海法周边的基础设施发动袭击，以避免造成大量平民伤亡，袭击也可能由伊朗的代理而非伊朗本身发起攻击。

伊朗另一个选项是发动比今年4月更密集的攻击，可能攻击海水淡化厂、核反应堆或军事设施。除此，它也可能发动毁灭性的网络攻击，在无须发射一枚导弹的情况下打击以色列。

根据以色列陆军电台报道，以官员现在担心伊朗命令约旦河西岸的巴勒斯坦武装组织袭击以色列目标，以造成大量人员伤亡。

不过，华盛顿近东政策研究所高级研究员迈克尔辛格表示，造成众多以色列平民死亡的袭击可能会引发美国和以色列的反应，伊朗将无力招架。

迈克尔说，假如伊朗出手过重，就得担心后果。“它将面临美国或以色列的反击，很快就会被打垮，因为伊朗自己的防御能力不强。”