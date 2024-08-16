澳洲新西兰：AUKUS促进区域安全

（悉尼综合电）澳大利亚总理阿尔巴尼斯和新西兰总理拉克森星期五（8月16日）警告，两国正面临二战以来最具挑战性的战略环境，强调澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）将促进区域安全与稳定。

新西兰并非AUKUS成员，但正寻求在AUKUS“第二支柱”开展合作的可能性。AUKUS第二支柱的重点是共享军事技术。第一支柱是向澳洲提供核动力潜艇。

阿尔巴尼斯当天在澳洲首都堪培拉与拉克森联合召开记者会。他说：“我们有共同的价值观和目标，很自然的，我们会寻找任何机会将新西兰纳入第二支柱。”

美国此前曾表示，AUKUS向新西兰敞开大门。

拉克森在记者会上说，新西兰与澳洲将继续保持密切的安全关系，两国武装部队会全面协作。澳新去年签署了一项协议，提升两国军事人员的作战能力和战备状态。

阿尔巴尼斯和拉克森会后发表联合声明，承诺以前所未有的方式齐心协力，确保澳新两国的安全与繁荣。

他们对南中国海上”危险、破坏稳定与挑衅的行为”深表关切，并强调台湾海峡和平与稳定的重要性。两位领导人都重视网络入侵的威胁，并表示一旦网袭威胁到领土完整、政治独立或任何一国安全，就把黑客视为武装攻击。

美国国务院星期四告诉国会，澳洲、英国和美国如今采取类似的出口管制制度，这是推动技术共享和实现AUKUS三方防务协议的重要步骤。

国务院周五会公布一项临时最终规则，以修订国际武器贸易条例（ITAR），并且从9月1日起对澳洲和英国实施出口许可豁免。

不过，由于最终规则仍会包括一份不在ITAR豁免范围的敏感技术清单，分析认为，这可能意味要推进AUKUS项目仍须克服许多官僚障碍。