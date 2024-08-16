瑞典出现较致命猴痘毒株确诊者 世卫：欧洲或有更多输入病例

（哥本哈根综合电）瑞典证实出现首起感染了较危险猴痘毒株的病例，这是非洲以外所知的首例。世界卫生组织警告，欧洲可能出现更多这类由猴痘新型毒株引发的输入病例。

瑞典公共卫生局流行病学家伊斯伦星期四（8月15日）通报，斯德哥尔摩有一个人到中非株猴痘（mpox Clade I）疫情较严重的非洲地区旅行期间受感染。

猴痘病毒主要有两个分支，一是致病力较强的中非株，另一是致病力较弱的西非株（Clade II）。

瑞典公共卫生局发声明说，这名患者已在瑞典接受治疗，并遵守相关的防控规定，因此不会对公众健康构成威胁。

欧洲疾病预防控制中心也认为，这名患者对公众健康构成威胁的风险非常低，但这类偶发性从境外输入的病例可能继续出现。

世卫组织也警告，在未来几天或几个星期，欧洲地区可能出现更多由境外输入的中非株猴痘病例，但它强调，各国应避免限制旅游或关闭边境，因为这些措施无法发挥作用。

不过，美国乔治城大学全球公共卫生专家戈斯汀告诉路透社：“欧洲出现猴痘病例可能促使这类病毒在国际上迅速传播，而瑞典如今出现确诊病例很可能意味着，欧洲已有数十起还没被发现的病例。”

在亚洲的巴基斯坦周五也证实，有三名来自阿联酋的旅客确诊感染猴痘，不过未确定他们感染的是哪一类型毒株。

根据世卫组织周三发布的公报，更为致命的中非株正在非洲的刚果民主共和国快速传播，并已蔓延到邻国布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达；当中一些国家此前从未通报过猴痘病例。

多国严阵以待加强监控

非洲出现猴痘疫情之后，世界各国严阵以待，以防病毒入境。

中国当局星期五宣布，未来六个月将采取措施，监控来自出现猴痘病例地区的人员与货物；泰国也加强对入境人员的监测；新加坡卫生部星期四宣布，猴痘疑似病患和曾与确诊病患密切接触者须接受隔离，入境旅客若出现发烧或皮疹等相关症状必须申报。

专家指出，这波猴痘疫情显示，病毒正在发生变异和进化，这使追踪病毒传播的工作变得更复杂。

南非斯泰伦博斯大学流行病学家奥利维拉说：“随着这波疫情的暴发，猴痘发生了一次巨大的进化跳跃。我们有充分理由相信，还有更多的病例还没有被发现。”

猴痘虽然不如天花那般致命，但已知病例死亡率也有3%至6%，所引起的病变可能导致失明、毁容和严重的妊娠并发症等。

在猴痘疫情严重的刚果，今年以来已通报548起死亡病例。刚果卫生部长康巴说，要制止境内疫情持续扩大，须为多达250万人接种疫苗，这需要350万剂疫苗，需数亿美元资金。他呼吁国际社会提供援助。

全球疫苗免疫联盟（GAVI）星期四说，它可最多拨出5亿美元（约6亿6000万新元）向受猴痘疫情影响的非洲国家提供疫苗。美国卫生部承诺捐赠5万剂疫苗给刚果。丹麦制药商巴伐利亚北欧公司（Bavarian Nordic）则宣布，准备在2025年结束前生产多达1000万剂猴痘疫苗。