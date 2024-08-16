TikTok指美司法部错误陈述它与中国关系

（华盛顿综合电）短视频应用TikTok向美国联邦上诉法院指出，美国司法部错误地陈述了TikTok与中国的关系，它促请法院推翻要求其母公司中国字节跳动出售TikTok在美资产的法律。

美国司法部的律师7月表明，TikTok允许中国政府收集美国人的数据，并暗中操纵他们所看到的内容，从而构成国家安全风险。TikTok星期四（8月15日）对美国联邦上诉法院强调，司法部在本案中存在事实错误。

TikTok说，它的内容推荐引擎和用户数据都存储在美国甲骨文公司运营的云服务器上，影响美国用户的内容审核决定，也是在美国做出的，这一点无可争议。

TikTok在美国拥有1亿多用户，但美国政府担心北京可能通过该应用获取美国人的数据，或对美国人进行间谍活动，因此颁布法律要求字节跳动剥离TikTok在美资产，否则就封禁这款应用。

在中美竞争的紧张氛围下，美国越来越担心中国科技产品可能伴随的安全风险。根据路透社周二看到的一封信，共和党众议员穆莱纳尔和民主党众议员克里希纳默尔蒂，要求美国商务部对中国无线网络（WiFi）路由器制造商TP-Link进行调查，核实TP-Link路由器带来的威胁。

两人在信中列举了TP-Link固件中已知的漏洞，以及该公司路由器用于攻击欧洲国家政府官员的案例，并指这是一个明显的国家安全问题。

TP-Link回应称，公司没有在美国销售任何路由器产品，公司生产的路由器不存在网安漏洞。

美国商务部说，将通过适当渠道对上述信函做出回应。中国大使馆则说，希望美当局在确认网络相关事件时有足够的证据，而不是提出毫无根据的猜测和指控。