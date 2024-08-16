朝鲜禁止人民模仿金珠爱

朝鲜当局近日采取措施，禁止居民穿着类似最高领导人金正恩女儿金珠爱所穿的“透视装”以及模仿她的发型。这一禁令在朝鲜社会引发了不满，许多居民认为这是双重标准。

金正恩今年5月14日携金珠爱出席了平壤前卫街的竣工仪式。当天，金珠爱身穿胳膊部分可透视的服装亮相后，这种装扮开始在朝鲜社会流行起来。

美国自由亚洲电台（RFA）星期四（8月15日）引述朝鲜内部消息人士说，上周朝鲜当局针对全体居民举办演讲活动时，宣布禁止穿“透视装”和做“公鸡头”。当局将这种时尚和发型规定为“蛀蚀体制的反社会主义、非社会主义现象”和“需要根除的对象”。

在朝鲜，长发扎一半、披散一半的发型称为公鸡头，因为从后面看很像公鸡的尾巴。这种发型不仅是金珠爱、负责金正恩礼宾工作的劳动党副部长玄松月也喜欢做。

面对当局的严厉管控，一些居民表达了不满，认为这种规定过于苛刻。“盘头发型不行，用刘海遮住额头和眼角也不行，难道人就是机器吗？”

消息人士说：“领导人的孩子（金珠爱）也曾穿着同样的衣服登场，为什么人民穿了就会反社会主义、反体制呢？有人批评说，当局的措施是双重标准。”

部分居民也抱怨，党又不是给居民提供衣服，而是自己购买衣服穿，但却用反社会主义、非社会主义的标准衡量。

据了解， 如果违反这些规定，将会面临法律上的处罚，如劳动锻炼或教化刑，通常为期三至六个月。如果发型不符合要求，还可能会被强制剪掉。

另外，韩媒发现，朝鲜中央电视台8月5日报道的画面中，金正恩携金珠爱出席平壤新型战术弹道导弹发射台交接仪式时，金珠爱受到她的姑母、朝鲜劳动党副部长金与正的恭敬迎接。这一现象引发了外界关于金珠爱是金正恩接班人的猜测。

对此，前朝鲜驻英国副大使太永浩指出，从礼宾待遇上看，金珠爱似乎被视为接班人。但金珠爱还未成年，要正式成为接班人还为时尚早。尽管金正恩可能有意让第四代继承人接班，但似乎还没有最终确定是否由金珠爱来担任这一角色。换句话说，金珠爱的地位和未来的接班人身份尚未完全明确，仍处于观察和培养阶段。