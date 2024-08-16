特朗普抨击哈里斯对抗通胀不力

（华盛顿/贝德明斯特综合电）美国共和党总统候选人特朗普，试图把民主党对手哈里斯与总统拜登政府的经济政绩联结在一起，批评哈里斯无力对抗通胀。

特朗普星期四（8月15日）在新泽西州召开的记者会上说：“哈里斯刚宣布，对抗通胀将是她（就任总统）第一天起的首要任务……但她就任（副总统）首日是在三年半以前，这段时间她在哪里？”

哈里斯自7月底取代拜登参选以来，就很少回答记者问题。特朗普此次召开记者会，目的之一是要显示自己与哈里斯截然不同，愿意接受记者提问。然而他这场长达80分钟的记者会更像是造势集会，他花了45分钟重复在竞选中一再向对手发出的不实指控，之后才回答问题。

特朗普多次侮辱哈里斯，称她“不聪明”，“我想她会是个很糟糕的总统”。当一名记者指出一些共和党人敦促他把焦点放在哈里斯任内的失败政策而不是人身攻击时，特朗普回答道：“我想我有权进行人身攻击，她当然也对我进行过人身攻击。她事实上说过我是怪胎。”

哈里斯参选后，民主党选情大振，民调显示她已经抹消特朗普先前对拜登的领先优势。不过特朗普仍坚称自己的竞选策略有效，他说：“我们所要做的是将对手刻划为共产主义者、社会主义者或将摧毁我们国家的人。”

特朗普上月在竞选活动中遭枪击受伤，特勤局如今决定升级维安规格，在户外竞选集会上为特朗普安装防弹玻璃。通常这种防弹玻璃只在现任总统和副总统户外露面且被认为有必要时才会配备。

《华盛顿邮报》引述特勤局一名官员说，特勤局将利用防弹玻璃和其他一般不向总统候选人提供的安保措施来保护特朗普，美媒称这可能包括使用无人机。

知情者透露，哈里斯周五到北卡罗来纳州拜票时，将宣布计划新建300万套住房，并为建筑商提供税收优惠政策，以鼓励他们为首次购屋者建造房子。她也会提出为首次购屋者提供多达2万5000美元（约3万3000新元）的首付款补贴。哈里斯团队说，超过100万名连续两年按时缴付房租的首次购屋者将有资格获得这项补贴。哈里斯的经济议程也包括降低物价、房价和医疗费用，以及调高儿童税收抵免。