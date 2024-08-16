俄军反击推进占领乌东前线更多领土

（基辅综合电）乌克兰出其不意入侵俄罗斯库尔斯克州，攻占了不少俄罗斯城镇，但俄军也做出反击，占领了乌东顿涅茨克州周围更多领土。

美国政治新闻网站Politico报道，部署在顿涅茨克的一支乌军部队发言人透露，自乌军对库尔斯克发动攻势以来，乌东前线战区的情况变得更糟。乌军获分配的弹药比以前来得少，俄军则步步推进。

俄罗斯国防部星期五（8月16日）宣称，已占领顿涅茨克州另一个前线村庄塞尔希伊夫卡（Sergiivka），当地距离乌控的波克罗夫斯克后勤中心仅约15公里。

根据乌克兰战争分析网站Deepstate周三发布的信息，过去24小时，俄罗斯在顿涅茨克占领了两个村庄，另在四个地区步步推进。乌克兰武装部队总参谋部没有证实或否认有关报道，仅称这些地区正在激烈交战。

乌总统顾问波多利亚克周五说，入侵俄罗斯库尔斯克州是说服莫斯科启动公平和平谈判的必要条件。乌克兰总统泽连斯基此前表示，入侵俄领土的另一个关键目标是建立缓冲区，防止俄军发动跨境空袭。

然而，俄军还是继续对乌克兰境内目标进行空中打击，从库尔斯克以及其他两个地区发射了三枚导弹和29架无人机。乌克兰空军报告称，俄罗斯的29架神风敢死队（kamikaze）无人机被全部击落。敖德萨州长基佩尔则说，俄军一枚弹道导弹击中敖德萨港，造成三人受伤。

俄议员：乌军入侵可能引发全球战争

俄罗斯国会议员谢列梅周五指出，乌军在西方支持下入侵俄罗斯，让世界如今濒临第三次世界大战。

俄新社引述谢列梅的话报道：“考虑到西方军事装备的存在、使用西方弹药和导弹袭击民用基础设施，以及无可辩驳的证据表明外国人参与了对俄领土的袭击，人们可以得出这样的结论：即世界正处于第三次世界大战的边缘。”

谢列梅还说，北大西洋公约组织（NATO）国家为乌克兰的入侵计划开绿灯。俄罗斯安全委员会秘书帕特鲁舍夫周五接受《消息报》访问时，也指控西方是乌克兰这次大规模跨境入侵的幕后黑手。他还指北约和西方情报机构参与了库尔斯克入侵行动的策划，但没有提供证据。

分析人士警告，对俄军做出反攻短期内或许可以看到收益，但长期占领俄领土却可能使乌军面临重大损失，因为乌军本身一直面临兵员不足问题，乌军在顿涅茨克前线的防御能力也会受到削弱。