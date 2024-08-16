以哈和谈美国提方案 称能弥合双方分歧

（多哈／耶路撒冷综合电）在卡塔尔首都多哈举行的以哈谈判星期五（8月16日）结束后，埃及、卡塔尔和美国发表联合声明说，美国提出了加沙停火提案，指这能以迅速执行协议的方式弥合双方剩余的分歧，并且符合美国总统拜登今年5月31日列明的原则。

拜登在5月提出分三个阶段实现永久停火和释放所有人质。第一阶段包括持续六星期的全面停火，以军从加沙所有人口稠密地区撤出，哈马斯释放一些人质，换取被以色列扣押的巴勒斯坦囚犯；第二阶段双方谈判永久停火，并释放其余仍活着的人质；第三阶段展开加沙重建计划，归还身亡人质的遗体。这个停战计划得到联合国安理会批准，也是哈马斯可以接受并要求执行的方案。

卡塔尔首相穆罕默德主持这次谈判，参与的以色列官员包括摩萨德情报机构负责人巴尔尼亚和以色列国家安全局局长巴尔。美国派中央情报局局长伯恩斯和美国中东特使麦格克，埃及派情报首长卡迈勒参加。

哈马斯没有参与在多哈的新一轮谈判。尽管如此，白宫国家安全委员会发言人柯比表示，会谈有了“良好的开端”，但也坦承仍有很多工作要做。

卡塔尔外交部发言人表示，调解方致力于促成加沙停火，以使人质获释，并让更多人道主义援助进入加沙。

在哈马斯领导人哈尼亚和黎巴嫩真主党指挥官舒库尔遭袭身亡后，伊朗和真主党誓言要为两人复仇，国际社会担心冲突扩大。美国和盟国认为，加沙停火是缓解当前中东区域紧张局势的关键。

以色列外长卡茨星期五和英国外长拉米及法国外长塞茹尔内会晤时说，若伊朗袭击以色列，以色列希望联盟不仅协助以色列防御，还会打击伊朗的重要目标。

英法外长前一天都警告，中东区域失控的风险在上升，任何误判都可能引发全面的战火，后果不堪设想。

以色列与真主党仍是剑拔弩张。真主党星期五还发布一段视频，展示了疑似地下隧道和大型导弹发射器。视频展示武装分子在宽敞明亮的隧道中穿行，隧道里还有电单车与卡车等，其中一些卡车通过隧道运送导弹。

专家说，真主党有重型火箭、弹道导弹以及空防、反坦克和反舰导弹多款武器。而且，真主党可能在黎巴嫩南部和东部贝卡谷地（Bekaa Valley）有密集的地下隧道网络。

美国总统拜登的高级顾问霍希斯坦在黎巴嫩展开外交努力，寻求避免以黎局势恶化。

加沙战斗仍在持续，以军星期五对汗尤尼斯的北区和加沙中部城市代尔巴拉赫的东区发出新的疏散令。这些地区此前被指定为人道主义安全区，数万名平民逃避战火在当地栖身。以方称这些地区被哈马斯用作攻击以色列的基地。

前一晚以军空袭加沙北部贾巴利亚的一栋民宅，造成至少六名巴勒斯坦人死亡。以军也袭击加沙南部城市拉法和汗尤尼斯的目标。

以军方表示，自以哈冲突爆发以来，以军“消灭”超过1万7000名巴勒斯坦武装分子。

加沙卫生部官员星期四指出，以哈持续10个多月的战争，至今已导致四万人死亡。联合国人权事务高级专员蒂尔克对此表示遗憾，指责以军违反战争规则，造成加沙死亡人数飙升。