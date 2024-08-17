哈里斯公布经济蓝图 誓言为中产阶级打造机会经济

（华盛顿综合电）美国民主党总统候选人哈里斯公布一份经济蓝图，誓言要打造“机会经济”，通过为美国穷人和中产阶级提供全面的新补贴和税收优惠来解决通货膨胀负担。

哈里斯星期五（8月16日）在北卡罗来纳州罗利市的竞选集会上说：“如果当选总统，壮大中产阶级将是我任期内的一个决定性目标。”

这是哈里斯宣布竞选后推出的首项重大政策计划，以应对选民对冠病疫情后物价高涨的不满。

这项提案包括为首次购房者提供2万5000美元（约3万2950新元）补贴、大幅扩大对父母的税收抵免，以及对处方药设定自付上限等激进且昂贵的举措。

哈里斯在演讲中承认，美国在疫情期间因供应链紧张而导致物价上涨，“但我们的供应链现在已经得到改善，价格仍然过高。”

她指出，尽管最新通胀数据降至3%以下，多数民众的生活负担并未减轻，高昂的日常开销让许多人即便加班加点工作仍难以看到成功的曙光。“对很多人来说，不管他们多么努力工作，都感觉自己很难取得成功。”

因此她的经济政策将侧重于强化中产阶级的经济安全感、稳定性和尊严，打造一个充满机遇的经济体系。她承诺，把降低成本和提高所有美国人的经济保障作为首要任务。

哈里斯也呼吁国会通过一项联邦禁令，禁止食品公司以不公平的方式提高价格，进行所谓的“价格欺诈”。

此外，哈里斯也把自己提出的政策与共和党对手特朗普进行对比，称特朗普承诺用关税打击其他国家，相当于对日常产品和基本必需品征收全国消费税。“特朗普要对汽油征税、对食品征税、对服装征税，对非处方药征税。这将摧毁美国人。”

她还说，经济学家估计，特朗普的计划将导致一个普通美国家庭每年增加3900美元的开销。

特朗普此前则猛烈抨击拜登政府的经济政策导致严重通胀和中产阶级崩溃，并称哈里斯若当选将引发新的经济大萧条。

在星期五由特朗普的竞选团队和共和党全国委员会组织的一次电话会议上，白宫经济顾问委员会前主席哈塞特（Kevin Hassett）说，哈里斯的政策只会推动物价上涨。他说：“他们正在加倍奉行拜登政府引发通胀的那类政策。”