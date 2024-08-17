意大利航母首次现踪 北约在西太平洋强化存在感

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发布 / 2024年8月17日 8:28 PM
安全分析员不认为欧洲国家的海军会在任何太平洋冲突中扮演第一线角色，但欧洲军舰在太平洋地区进行部署的频率增加，打乱了中国的盘算。一旦发生危机，欧洲海军可为美国军机提供额外平台、提升反潜能力或协助进行补给任务，在各方面支援美军。图为北约标志。（路透社）
安全分析员不认为欧洲国家的海军会在任何太平洋冲突中扮演第一线角色，但欧洲军舰在太平洋地区进行部署的频率增加，打乱了中国的盘算。一旦发生危机，欧洲海军可为美国军机提供额外平台、提升反潜能力或协助进行补给任务，在各方面支援美军。图为北约标志。（路透社）

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（东京彭博电）北大西洋公约组织正对西太平洋更多地点派出军舰，以加强军事存在。分析认为，由于中国对北约在太平洋地区日益增长的影响力感到担忧，北约此举可能加剧双方的紧张关系。

最新加入西太平洋军事部署的是意大利航空母舰卡富尔号（ITS Cavour），这是意大利首次对太平洋部署航母。卡富尔号航母指挥官恰皮纳说：“这是要展示，北约有能力在任何地方投射军力。”

卡富尔号最近与一艘意大利护卫舰在关岛附近海域，同美国航母林肯号举行联合军演；从加富尔号起飞的F-35隐形战斗机和AV-8B鹞式攻击机，进行了击落空中目标的演练。

分析员说，欧洲的海军虽然不会在太平洋的任何冲突中扮演第一线角色，但欧洲军舰在太平洋区的部署频率增加，会影响中国的布局。一旦发生危机，欧洲海军可为美国军机提供额外平台、提升反潜能力或协助进行补给任务，在各方面支援美军。

除了意大利航母，英国威尔士亲王号航母战斗群预订明年抵达太平洋，法国也表示将派遣戴高乐号航母战斗群前来。德国、荷兰等北约成员国也都计划往太平洋部署军舰。

北约各国军队采用标准军备和战术，因此能够有效协作，用军事术语来说就是具备“互通性”。北约希望在这个基础上进一步提升，以实现“互换性”，即各国的航母战斗群可直接相互替代。

北约向来慎防与中国对抗，但今年来双方之间的紧张态势有所加剧；上月北约峰会发布宣言，指责中国为俄罗斯提供战争物资，是俄乌战争的“决定性支持者”，对跨大西洋安全构成系统性挑战。中国驳斥指控，并敦促北约“不要在欧洲制造动乱之后，又在亚太地区制造混乱”。

美国在试图解决乌克兰、以色列和红海危机的同时，得在台湾海峡和南中国海紧盯着中国，其海军力量已严重捉襟见肘。

在这方面，美国的亚太盟友有助于补缺。近年来，日本、韩国、澳大利亚和新西兰同北约建立起更紧密的联系。

美国驻日大使伊曼纽尔说：“印度太平洋和欧洲大西洋的安保是一个铜板的两面。北约和我们的四大印度太平洋伙伴之间增加合作，加强了我们在这两个区域甚至更远地区的集体吓阻力量，确保稳定。”

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