意大利航母首次现踪 北约在西太平洋强化存在感

（东京彭博电）北大西洋公约组织正对西太平洋更多地点派出军舰，以加强军事存在。分析认为，由于中国对北约在太平洋地区日益增长的影响力感到担忧，北约此举可能加剧双方的紧张关系。

最新加入西太平洋军事部署的是意大利航空母舰卡富尔号（ITS Cavour），这是意大利首次对太平洋部署航母。卡富尔号航母指挥官恰皮纳说：“这是要展示，北约有能力在任何地方投射军力。”

卡富尔号最近与一艘意大利护卫舰在关岛附近海域，同美国航母林肯号举行联合军演；从加富尔号起飞的F-35隐形战斗机和AV-8B鹞式攻击机，进行了击落空中目标的演练。

分析员说，欧洲的海军虽然不会在太平洋的任何冲突中扮演第一线角色，但欧洲军舰在太平洋区的部署频率增加，会影响中国的布局。一旦发生危机，欧洲海军可为美国军机提供额外平台、提升反潜能力或协助进行补给任务，在各方面支援美军。

除了意大利航母，英国威尔士亲王号航母战斗群预订明年抵达太平洋，法国也表示将派遣戴高乐号航母战斗群前来。德国、荷兰等北约成员国也都计划往太平洋部署军舰。

北约各国军队采用标准军备和战术，因此能够有效协作，用军事术语来说就是具备“互通性”。北约希望在这个基础上进一步提升，以实现“互换性”，即各国的航母战斗群可直接相互替代。

北约向来慎防与中国对抗，但今年来双方之间的紧张态势有所加剧；上月北约峰会发布宣言，指责中国为俄罗斯提供战争物资，是俄乌战争的“决定性支持者”，对跨大西洋安全构成系统性挑战。中国驳斥指控，并敦促北约“不要在欧洲制造动乱之后，又在亚太地区制造混乱”。

美国在试图解决乌克兰、以色列和红海危机的同时，得在台湾海峡和南中国海紧盯着中国，其海军力量已严重捉襟见肘。

在这方面，美国的亚太盟友有助于补缺。近年来，日本、韩国、澳大利亚和新西兰同北约建立起更紧密的联系。

美国驻日大使伊曼纽尔说：“印度太平洋和欧洲大西洋的安保是一个铜板的两面。北约和我们的四大印度太平洋伙伴之间增加合作，加强了我们在这两个区域甚至更远地区的集体吓阻力量，确保稳定。”